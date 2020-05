Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'ndan Anneler Günü mesajı - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Zorluoğlu, mesajında, yeryüzünde karşılıksız sevginin yegane kaynağı olan annelerin, yeri doldurulamayan ve değeri hiçbir şeyle ölçülemeyen en değerli varlıklar olduğunu belirtti.

Annelerin, toplumsal yaşamda huzur ve barışın tesisinde de önemli rol oynadığını vurgulayan Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Merhametin ve fedakarlığın sembolü, her koşulda seven, koruyan, evlatlarına kol kanat geren annelerimiz, sabır ve sevgi dolu yürekleriyle, toplumsal yaşamda huzur ve barışın tesisinde önemli rol oynamaktadır. Peygamber efendimiz, 'cennet, annelerin ayakları altındadır' demek suretiyle cenneti kazanmaya anneyi vesile kılmış, dinimizin kadına ve anneye verdiği önemi vurgulamıştır. Annesini çok küçük yaşlarda kaybetmiş ve hayatının her anında anne özlemi çeken biri olarak söyleyebilirim ki yemeyip yediren, giymeyip giydiren annelerimizi senede bir gün değil, her gün sevgi ile kucaklamalı, gönüllerini hoş tutmalı ve hürmette kusur etmemeliyiz."

Zorluoğlu, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlayarak, "Bu duygularla evlatlarını vatan uğruna şehit veren ve çeşitli sebeplerle evlat acısı yaşayan annelerimiz başta olmak üzere ömürlerini ailelerine adayan, her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, ahirete irtihal etmiş annelerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.