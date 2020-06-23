Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'ndan Avrasya Üniversitesine ziyaret - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 10'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Avrasya Üniversitesini ziyaret etti.

Üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı Ömer Yıldız ile bir araya gelen Zorluoğlu, Şana ve Yalıncak kampüslerini de gezdi.

Zorluoğlu, burada yaptığı açıklamada, Avrasya Üniversitesi'nin, bölgenin tek vakıf üniversitesi olarak insana yatırım yapan çok önemli bir kuruluş olduğunu söyledi.

Üniversitenin, genç bir üniversite olması nedeniyle akademik kadro ve yeni bölümler anlamında atılması gereken adımlar olduğunu da belirten Zorluoğlu, şöyle devam etti:

"Üniversitemiz bölüm ve fakülte sayısı olarak genişleme yolunda. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak Avrasya Üniversitemize diğer iki üniversitemizle aynı anlayışla yaklaşıyoruz. Şehrimize bu manada büyük yatırım yapan üniversitemize biz de destek olmak istiyoruz. Her alanda birlikte işbirliği yaparak güzel projelerle güzel şehrimize hizmet etmek arzusundayız. Avrasya Üniversitesi ve diğer üniversitelerimizin gelişmesi için atılacak her türlü adımda üniversitelerimizin yanındayız."

Yıldız da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Fiziki olarak hiçbir eksiğimiz yok, fazlamız var. Sayın Başkanımızın ve milletvekillerimizin desteği ile kurulmayan 6 fakültemizi de açarsak, 7 binlerde olan öğrenci sayımız 20 binlerin üzerine çıkacaktır. Bu da Trabzon'a ekonomik anlamda katkı anlamına gelmektedir. Avrasya'nın büyümesi Trabzon'un büyümesi demektir."