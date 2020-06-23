Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'ndan Avrasya Üniversitesine ziyaret - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'ndan Avrasya Üniversitesine ziyaret

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 10'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Avrasya Üniversitesini ziyaret etti.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 10'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Avrasya Üniversitesini ziyaret etti.

Son Dakika: Camiler beş vakit cemaatle namaza açıldı
Cam silerken ayağı kayan kadın, 6. kattan düşerek hayatını kaybetti
Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 27 kişi vefat etti, 1268 yeni vaka tespit edildi

Üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı Ömer Yıldız ile bir araya gelen Zorluoğlu, Şana ve Yalıncak kampüslerini de gezdi.

Zorluoğlu, burada yaptığı açıklamada, Avrasya Üniversitesi'nin, bölgenin tek vakıf üniversitesi olarak insana yatırım yapan çok önemli bir kuruluş olduğunu söyledi.

Üniversitenin, genç bir üniversite olması nedeniyle akademik kadro ve yeni bölümler anlamında atılması gereken adımlar olduğunu da belirten Zorluoğlu, şöyle devam etti:

"Üniversitemiz bölüm ve fakülte sayısı olarak genişleme yolunda. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak Avrasya Üniversitemize diğer iki üniversitemizle aynı anlayışla yaklaşıyoruz. Şehrimize bu manada büyük yatırım yapan üniversitemize biz de destek olmak istiyoruz. Her alanda birlikte işbirliği yaparak güzel projelerle güzel şehrimize hizmet etmek arzusundayız. Avrasya Üniversitesi ve diğer üniversitelerimizin gelişmesi için atılacak her türlü adımda üniversitelerimizin yanındayız."

Yıldız da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Fiziki olarak hiçbir eksiğimiz yok, fazlamız var. Sayın Başkanımızın ve milletvekillerimizin desteği ile kurulmayan 6 fakültemizi de açarsak, 7 binlerde olan öğrenci sayımız 20 binlerin üzerine çıkacaktır. Bu da Trabzon'a ekonomik anlamda katkı anlamına gelmektedir. Avrasya'nın büyümesi Trabzon'un büyümesi demektir."

Murat Zorluoğlu, Trabzon, Avrasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 02:15 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'ndan Avrasya Üniversitesine ziyaret - Son Dakika

Son Dakika

20:52 Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüs uyarısı: Pandemi büyüyor 20:28 Son Dakika: Camiler beş vakit cemaatle namaza açıldı 20:19 Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Azeri, intihar etti 20:15 Bakan Koca; Adana, Ankara ve Kocaeli'de yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı 19:55 Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 27 kişi vefat etti, 1268 yeni vaka tespit edildi 17:18 İstanbul'daki sağanak sırasında canlı yayında kanlar içinde kalan muhabir, son durumunu paylaştı 16:06 İstanbul'da nereye kaç kilogram yağış düştü? AKOM ilçe ilçe açıkladı 14:53 Türkiye'de Güney'in Maldivleri olarak bilinen plajda oluşan hortum şezlongları parçaladı 14:36 Prof. Dr. Orhan Şen: Bu sene süper hücre yağışlarını görmeye devam edeceğiz 14:25 İstanbul'daki fırtına sırasında canlı yayın yapan muhabir kanlar içinde kaldı 12:52 Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi kaldırıldı 12:09 Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti 11:56 Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa 11:20 Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi 10:55 Vaka sayısına oranla en yüksek ölümün yaşandığı Gümüşhane'de vatandaşlar tedirgin
Son Dakika: Camiler beş vakit cemaatle namaza açıldı
20:18
Bakan Koca; Adana, Ankara ve Kocaeli'de yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı
20:01
Cam silerken ayağı kayan kadın, 6. kattan düşerek hayatını kaybetti
19:52
Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 27 kişi vefat etti, 1268 yeni vaka tespit edildi
19:46
Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüs uyarısı: Pandemi büyüyor
19:39
Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Azeri, intihar etti
19:38
Son Dakika: Tahkim Kurulu, Adem Büyük'ün cezasını 3 maçtan 2 maça indirdi
19:33
Sel felaketi sonrası Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama: Bölgedeki altyapı sorununu bu yaz çözeceğiz
19:25
Meteoroloji'den 4 bölge için kuvvetli yağış, sel ve hortum uyarısı
19:17
Esenyurt'ta vatandaşlar sel sularına dalarak arama çalışması yaptı
19:10
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2020 20:55:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'ndan Avrasya Üniversitesine ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]