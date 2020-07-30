Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Zorluoğlu, mesajında, birlik, beraberlik, kardeşlik, toplumsal yardımlaşma ve dayanışma duygularının en üst seviyeye ulaştığı, dargınlıkların ve kırgınlıkların unutulduğu bir Kurban Bayramı'nı daha karşılamanın mutluluğu ve huzuru içerisinde olduğunu belirtti.

Büyükşehir Belediyesi olarak Kurban Bayramı'nda vatandaşların taleplerini yerine getirmek için gerekli tedbirleri aldıklarına işaret eden Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Hemşehrilerimizin huzur ve güveni için bayramda da ekiplerimizle birlikte görevimizin başındayız. Bayram boyunca sizlere yardımcı olmak adına büyük bir özveriyle görev yapacak Büyükşehir Belediyesi personelimiz başta olmak üzere tüm kamu görevlilerimize gönülden teşekkür ediyorum. Ayrıca bayram sevincimize gölge düşürmemek için tedbiri ve dikkati elden bırakmamalıyız. Vatandaşlarımızın toplu bayramlaşmalardan ve kalabalık ortamlardan kaçınmalarını ve maske, mesafe, hijyen kuralına dikkat etmelerini önemle istirham ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, bu mübarek günlerin Trabzon'umuza, ülkemize ve tüm İslam alemine huzur, mutluluk ve bereket getirmesini diliyorum."