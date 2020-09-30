Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'ndan su tasarrufu çağrısı - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'ndan su tasarrufu çağrısı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, şehir genelinde pek çok su kaynağında debi düşüklüğü sorunu olduğunu, bu nedenle vatandaşların su tasarrufuna dikkat etmeleri gerektiğini belirtti.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'ndan su tasarrufu çağrısı, System.String[]

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, şehir genelinde pek çok su kaynağında debi düşüklüğü sorunu olduğunu, bu nedenle vatandaşların su tasarrufuna dikkat etmeleri gerektiğini belirtti.

Zorluoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin en çok yağış alan bölgesi olan Karadeniz'de son 5 aydır yağış miktarlarının büyük oranda azaldığını, barajlarda su seviyelerinin düştüğünü ifade etti.

Dere yataklarının kurumaya başladığı bölgede, bilinçsiz ve kaçak kullanımın yanında tarımsal sulama yapılmasının da etkisiyle susuzluk tehlikesinin kapıda olduğuna işaret eden Zorluoğlu, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve pandemi süreci nedeniyle günlük su tüketiminde artış olduğuna dikkati çekti.

Koronavirüs ile savaşırken ciddi bir kuraklıkla mücadele edildiğini aktaran Zorluoğlu, "Trabzon genelindeki su kaynaklarımızda ciddi bir azalma yaşanıyor. Şehrimizde hem yağışlı gün sayısında hem de aylık yağış ortalamasında yüzde 20 seviyelerinde düşüş görüldü. Geçen yılın aynı ayına göre Ağustos- Eylül ayları yağış ortalaması yaklaşık olarak yüzde 40 azalış gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

Zorluoğlu, vatandaşların su kullanımının bu yılın 6 aylık sürecinde geçmiş yıla göre yüzde 20 oranında arttığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bir yıldaki toplam yağışın yüzde 40'ını bu aylarda almamız gerekirken yağan yağışın yüzde 15-20 civarında olması bekleniyor. Trabzon'da 1 Eylül'de tesislerimizde 205 bin 868 metreküp elde edilmişken 28 Eylül'de ise 188 bin 873 metreküp su sağlandı. Bir ay içerisinde dahi ciddi anlamda bir eksilme yaşanıyor. Pandemi dolayısıyla vatandaşlarımızın su kullanımının 6 aylık süreçte ortalama yüzde 20 seviyelerinde artması, yaz ayının gelmesiyle ciddi nüfus yoğunluğunun yaşanması ve bilinçsiz tarımsal sulamanın etkisiyle sürekli su temininde bazı sıkıntılar yaşanmaktadır."

Murat Zorluoğlu, Karadeniz, Trabzon, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 10:29 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'ndan su tasarrufu çağrısı - Son Dakika

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