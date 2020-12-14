Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'ndan Esiroğlu Mahallesine ziyaret - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Maçka ilçesine bağlı Esiroğlu Mahallesi'ne ziyarette bulundu.

Esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen Zorluoğlu, TİSKİ Genel Müdürlüğüne bağlı Esiroğlu Su Arıtma Tesislerinin içerisinde bulunan alanda yöresel meyve fidan dikim etkinliğine katılarak, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığına bağlı fidanlığı da inceledi.

Zorluoğlu daha sonra, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan ve beraberindeki heyetle Esiroğlu Mahallesi'ndeki esnafı ziyaret etti.

Esiroğlu halkı ile de bir araya gelen Zorluoğlu, mahalledeki sorunları dinledi. Zorluoğlu, "Taleplerinizi hemen buradan ilgili daire başkanlarımıza iletiyorum. Gerekli incelemeleri yaparak bana rapor sunacaklar. Ben de Büyükşehir Belediye Başkanı olarak durumu değerlendirip gerekli talimatları vereceğim." dedi.

Zorluoğlu'na, TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş ve ilgili daire başkanları eşlik etti.