Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'ndan yeni yıl mesajı - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'ndan yeni yıl mesajı

31.12.2020 10:37
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'ndan yeni yıl mesajı, System.String[]

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Zorluoğlu, mesajında, yeni ümitler ve hedeflerle 2021 yılına merhaba demenin mutluluğu içerisinde olduğunu belirterek, 2021'in Trabzon'a, Türkiye'ye ve Türk milletine hayırlar getirmesini temenni etti.

Geride bırakılan 2020 yılında pek çok hadisenin üst üste yaşandığını anımsatan Zorluoğlu, "Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının gölgesinde geçirdiğimiz 2020 yılında, ne yazık ki art arda gelen deprem, yangın ve kaza haberleri de bizleri derinden üzdü. Tüm bu yaşananları geride bırakmak ümidiyle 2021 yılının hepimiz için sağlıklı, mutlu ve huzurlu başlangıçlara vesile olmasını gönülden temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Salgına rağmen 2020'yi Trabzon'da yoğun programlarla geçirdiklerini belirten Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Yönetim anlayışımız doğrultusunda şahsım ve ekibim bulduğumuz her fırsatta vatandaşlarımızla bir araya gelerek hasbihal ettik, sıkıntılarını dinledik. Yine vizyon projelerimizi hayata geçirme noktasında Ankara'da temaslarda bulunmanın gayreti içerisinde olduk. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren, halkımızın talep ve önceliklerini dikkate alan bir yönetim anlayışı içerisinde çalışmaya devam ediyoruz. Şükürler olsun ki 2020 yılını bu anlamda vicdanımız huzurlu bir şekilde geride bırakıyoruz. 2021 yılına da daha yaşanılabilir bir Trabzon için yeni projeleri hayata geçirecek olmanın heyecanı ile giriyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşerilerimin yeni yılını en kalbi duygularımla tebrik ediyor, 2021 yılının Trabzon'umuza ve ülkemize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum."

Murat Zorluoğlu, Yeni Yıl, Trabzon, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'ndan yeni yıl mesajı - Son Dakika


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