Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'ndan Uzungöl değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'ndan Uzungöl değerlendirmesi Açıklaması

17.01.2021 12:15
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'ndan Uzungöl değerlendirmesi Açıklaması, System.String[]

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Uzungöl'de uygulanan Çevre Rehabilitasyon Projesi ile amaçlarının, gölün etrafının bütünüyle açılması ve daha yeşil bir hale getirilmesi olduğunu belirtti.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Uzungöl'de uygulanan Çevre Rehabilitasyon Projesi ile amaçlarının, gölün etrafının bütünüyle açılması ve daha yeşil bir hale getirilmesi olduğunu belirtti.

Başkan Zorluoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, kentte yapımı devam eden ve yapılması düşünülen projelerle ilgili değerlendirmede bulundu.

Trabzon'da turizm çalışmalarına çok önem verdiklerini ve bu doğrultuda yoğun çalışmalar yürüttüklerini belirten Zorluoğlu, bölgenin ve ülkenin en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Çaykara ilçesindeki Uzungöl'de, göreve başladıkları günden itibaren daha fazla yatırım yapmak için gayretle çalıştıklarını vurguladı.

Zorluoğlu, Uzungöl'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile hazırladıkları projelerin devam ettiğini belirterek "Uzungöl'ün Çevre Rehabilitasyon Projesi'nin birinci etabı tamamlandı. İkinci etapla ilgili proje çalışması bitmek üzere. Arzumuz Uzungöl'ün etrafının bütünüyle açılması ve daha yeşil bir hale getirilmesi." ifadelerini kullandı.

Sümela Manastırı teleferik projesinde de sonra geldiklerini, belediyenin bir yatırımcıyla temas halinde olduğunu aktaran Zorluoğlu, ihalesini ileriki günlerde yapmak istediklerini belirtti.

Zorluoğlu, Barma Yaylası'nda yaptıkları çalışmada da belli bir noktaya geldiklerini ifade ederek oranın da gelecek yıl süratle tamamlanacağını ve doğa müzesi gibi eğitim alanı oluşturulacağını kaydetti.

Ortahisar Millet Bahçesi'nde yürütülen çalışmalara değinen Zorluoğlu, deniz tarafındaki binaların acele kamulaştırma kararlarının Resmi Gazete'de yayımlandığını, millet bahçesinde şu anda hem birinci etap inşaatının devam ettiğini hem de ikinci etap projesinin hazırlandığını aktardı.

Başkan Zorluoğlu, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle yapılan Planetaryum ve Bilim Merkezi Projesi için imzaların atıldığını anımsatarak "Proje 12 milyon liraya mal olacak. 10 milyon lirası Sanayi Bakanlığımız, 2 milyon lirası ise Büyükşehir Belediyemiz tarafından karşılandı. Moloz Camisi'nin olduğu alanda yeri belli. Mart ayı içerisinde ihalesini yapmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Murat Zorluoğlu, Rehabilitasyon, Trabzon, Uzungöl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'ndan Uzungöl değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika


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