Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan "destek" teşekkürü - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, kentte hayata geçirilen projelere verdiği destekten ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Projelerimizi hayata geçirme noktasında Cumhurbaşkanımızın desteğini hissetmek bizim için çok önemli. Trabzon'a ve Karadeniz Bölgesi'ne yapılacak yatırımlarla ilgili verdiği talimatlarla her zaman yanımızda olduğunu bilmenin mutluluğu içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Zorluoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, göreve geldikleri günden itibaren Trabzon'un her alanda büyümesi ve gelişmesi adına çalışmalar yaptıklarını, şehrin cazibesini artırmak adına vizyon projeleri hayata geçirdiklerini belirtti.

Kentin en büyük sorunlarının bir bir çözüme kavuşturulması noktasında çaba gösterdiklerini ifade eden Zorluoğlu, devam eden bir çok altyapı çalışmalarının yanı sıra büyük projelerle ilgili bilgi verdi.

Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin ihalesinin yapıldığını ve 2022 yılında yeni otogarın hizmete gireceğini bildiren Zorluoğlu, şehrin cazibe bölgelerinden biri olacak Ganita-Faroz Projesinin de bir yıl içerisinde tamamlanmasını planladıklarını kaydetti.

Zorluoğlu, Trabzon'da uzun zamandır gündemde olan Çömlekçi Mahallesi kentsel dönüşüm çalışmalarının da devam ettiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Çömlekçi'nin doğu kısmında 2,3 hektarlık alanda yepyeni bir Çömlekçi Mahallesi inşa etmeye başladık. Bu kısımda 106 daire, 20 de iş yeri yapılacak. İkinci etap çalışmalarımız da süratle devam ediyor. Kamulaştırma işlemleri kapsamında bazı hak sahiplerimizle kat karşılığı anlaşıyoruz, bazıları ile kamulaştırma yöntemiyle anlaşma sağlayacağız. Hedefimiz kamulaştırma işlemlerini bir an önce tamamlayarak, bu bölgenin de projesini ve ihalesini yapmak. İnşallah çok uzak olmayan bir süre içerisinde yeni Çömlekçi Mahallesi, Trabzon'umuzun güzelliğine güzellik katacak bir görünüme kavuşacak."

Trabzon'u denizle buluşturmak için çok yönlü çalışmalar yaptıklarını, Yalıncak'ta bir plaj yaptıklarını belirten Zorluoğlu, plajla birlikte yürüyüş yolları, otoparklar, park alanları, küçük çaplı yeme içme mekanları ile şehre değer katacak bir proje olacağını kaydetti.

Millet Bahçesi'nin de birinci etabını Mart ayında hizmete sunmayı planladıklarını, meydan bölgesini yeni bir görüntüye kavuşturan Cephe Sağlıklaştırma Projesi'nin tamamlandığını, otopark ve ulaşım alanındaki çalışmaların devam ettiğini belirten Zorluoğlu, Kadınlar Hali'nin de yeniden yapıldığını aktardı.

Zorluoğlu, Trabzon'da hayata geçirilen projelere verdiği destek nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Projelerimizi hayata geçirme noktasında Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğini hissetmek bizim için çok önemli. Trabzon'a ve Karadeniz Bölgesi'ne yapılacak yatırımlarla ilgili verdiği talimatlarla her zaman yanımızda olduğunu bilmenin mutluluğu içerisindeyiz. Cumhurbaşkanımıza yürekten teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.