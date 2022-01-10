Üye Girişi
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'ndan TGC'ye ziyaret - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'ndan TGC'ye ziyaret

10.01.2022 12:32

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon Gazeteciler Cemiyetini (TGC) ziyaret etti.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon Gazeteciler Cemiyetini (TGC) ziyaret etti.

Başkan Zorluoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gerçekleştirdiği ziyarette, TGC Başkanı Ersen Küçük ve gazetecilerle bir süre sohbet etti.

Trabzon'un yerel medya ve gazetecilik anlamında Türkiye'de öncü bir şehir olduğunu belirten Zorluoğlu, "Burada ramazan ve kurban bayramında bir araya geldiğimiz gibi bir bayram havası var. Bugün de tabi gazetecilerin bayramı sayılır, o bakımdan bu güzel gününüzü tebrik ediyorum. Allah nice güzel seneler nasip eylesin. Memleketimiz ve ülkemiz için inşallah güzel, hayırlı işler yapmayı nasip eylesin. Sizleri yürekten tebrik ediyorum." dedi.

Zorluoğlu, Trabzon'un çok köklü bir geçmişe sahip olduğuna vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hem Gazeteciler Cemiyetinin hem yerel gazetecilerin ve şimdi bunlara internet haber sayfaları ve diğer yeni medya kanalları ilave oldu. Bunlarda da Trabzon'un öncü olduğunu ve Türkiye'de gazeteler ile diğer medya araçları bakımından hakikaten en çok takip edilen medya kuruluşlarının olduğu bir il burası. Bundan büyük memnuniyet duyuyoruz. Yerel medyanın gücü aynı zamanda o şehrin de gücü haline geliyor. Biz doğrusu şu ana kadar bundan faydalandık. Bizim burada yerel medyada çıkan haberler Ankara'da da takip ediliyor ve burada sizlerin dile getirdiği hususlar, eksiklikler veya güzellikler Ankara'da da bir anda hemen yankısını buluyor."

TGC Başkanı Küçük ise 1961 yılından beri Gazeteciler Günü'nün kutlandığını anımsatarak, gazetecilik mesleğinin çalışma şartları hakkında bilgi verdi.

Küçük, Kovid-19 döneminde de gazetecilerin, kamuoyunda gerekli hassasiyetleri oluşturma, halkın haber alma hakkını korumak için mesleki sorumluluk bilinciyle fedakarca görevlerini yerine getirdiğini söyledi.

Yasama, yürütme ve yargının yanında dördüncü kuvvet olan basının, geleceğin güçlü Türkiyesi için mutlaka desteklenmesi ve sektörde yaşanan sorunların bir an önce çözümlenmesi gerektiğini belirten Küçük, "Bizler de bölgenin güçlü bir yerel medya ağına sahip olan Trabzon'da Trabzon Gazeteciler Cemiyeti olarak, temsil ettiğimiz meslektaşlarımızın sorunlarını her platformda dile getirerek çözüm arıyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından Zorluoğlu, Küçük ve gazeteciler tarafından pasta kesildi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'ndan TGC'ye ziyaret
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'ndan TGC'ye ziyaret
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'ndan TGC'ye ziyaret
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'ndan TGC'ye ziyaret
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'ndan TGC'ye ziyaret
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'ndan TGC'ye ziyaret
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'ndan TGC'ye ziyaret
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'ndan TGC'ye ziyaret

YORUMLAR
500

Murat Zorluoğlu, Türkiye, Trabzon, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'ndan TGC'ye ziyaret - Son Dakika


Son Dakika: Fenerbahçe'den Adana Demirspor'a karşı sürpriz ilk 11! Son Dakika: Fenerbahçe'den Adana Demirspor'a karşı sürpriz ilk 11!         
19:13
Eski Kazakistan cumhurbaşkanının kızı Aliya Nazarbayeva'nın ülke dışına çıkarttığı serveti dudak uçuklattı Eski Kazakistan cumhurbaşkanının kızı Aliya Nazarbayeva'nın ülke dışına çıkarttığı serveti dudak uçuklattı         
19:12
İstanbullular bereleri, eldivenleri hazırlayın! Çarşamba kar geliyor! Perşembe de etkili olacak İstanbullular bereleri, eldivenleri hazırlayın! Çarşamba kar geliyor! Perşembe de etkili olacak         
14:21
Son Dakika! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları hakkında TBMM Başkanı Şentop'tan çıkış: İç tüzüğün gereği yapılmalıdır Son Dakika! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları hakkında TBMM Başkanı Şentop'tan çıkış: İç tüzüğün gereği yapılmalıdır         
13:59
Kurt köpeği yolda sağa sola koşturuyordu! Köpeği takip ettiler ve gördükleri karşısında dehşete düştüler Kurt köpeği yolda sağa sola koşturuyordu! Köpeği takip ettiler ve gördükleri karşısında dehşete düştüler         
13:46
Son dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Bir darbe girişimi atlattık, başkenti ele geçireceklerdi Son dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Bir darbe girişimi atlattık, başkenti ele geçireceklerdi         
11:37
Son Dakika: Bu illerde yaşayan vatandaşlar dikkat! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan illeri açıkladı Son Dakika: Bu illerde yaşayan vatandaşlar dikkat! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan illeri açıkladı         
11:17
Kimlik kartlarına e-imza yükleme işlemleri bugün 50 ilde başlıyor Kimlik kartlarına e-imza yükleme işlemleri bugün 50 ilde başlıyor         
10:02
Otel odasında ölü bulundu! Bizim Ev dizisiyle sevilmişti Otel odasında ölü bulundu! Bizim Ev dizisiyle sevilmişti         
08:51
Çanakkale'de katliam gibi kaza! Akaryakıt istasyonundan yola çıkan otomobile tır çarptı: 5 ölü Çanakkale'de katliam gibi kaza! Akaryakıt istasyonundan yola çıkan otomobile tır çarptı: 5 ölü         
08:35
Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden 3 aylık hamile Ece Ronay nişanlısıyla nikah masasına oturdu Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden 3 aylık hamile Ece Ronay nişanlısıyla nikah masasına oturdu         
08:25
Kazakistan: Teröristler tamamen öldürülene kadar operasyonlar devam edecek Kazakistan: Teröristler tamamen öldürülene kadar operasyonlar devam edecek         
08:10
Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni belli oldu! İşte o sebep Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni belli oldu! İşte o sebep         
07:50
Yılbaşında kostümü alüminyum folyoya benzetilen Oryantal Didem neden öyle giyindiğini anlattı Yılbaşında kostümü alüminyum folyoya benzetilen Oryantal Didem neden öyle giyindiğini anlattı         
00:35
Kaldığı yurdun 6. katından atladı! 22 yaşındaki genç kadın kurtarılamadı Kaldığı yurdun 6. katından atladı! 22 yaşındaki genç kadın kurtarılamadı         
00:33
İtalyan derbisi! Mourinho'nun Roma'sını gerçekten yaktılar İtalyan derbisi! Mourinho'nun Roma'sını gerçekten yaktılar         
00:32
Ersan Şen'in canlı yayındaki el hareketi konuğu şaşırttı Aman hocam! Ersan Şen'in canlı yayındaki el hareketi konuğu şaşırttı Aman hocam!         
00:31

Son Dakika Haberleri
18:43 Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten teröristle fotoğrafı çıkan HDP'li vekile tepki: Dünyanın hiçbir devleti buna müsaade etmez
18:28 Eşinin kendisini aldattığı iddiaları sonrası Hande Soral tepkisini böyle gösterdi
18:25 Battaniyeye sarılı halde yakalanan katil zanlısı mahkemeye getirilirken duygulandı
18:18 Acun Ilıcalı, Fatih Terim hamlesiyle herkesin aklını başından alacak
18:07 İnşaat alanında düşen kızın boğazına demir çubuk saplandı
18:00 Fuhuş operasyonunda detaylar ortaya çıktı! Okul servisinde fuhuş yaptırdılar, aralarında memurlar da var
17:51 Ünal Aysal: Fatih Terim'in hocalık süresi çoktan geçmişti
17:47 Öldürülen teröristle fotoğrafı çıkan HDP'li vekille ilgili konuşan Öztrak: Terör, terörist bizim kırmızı çizgimizdir
17:45 SGK'dan milyonları ilgilendiren genelge! 2022'de uygulanacak ödenek ve primler belirlendi
17:30 Haber Global yayınında spiker, programı sunduğu sırada fenalık geçirdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2022 19:16:11. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'ndan TGC'ye ziyaret - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement