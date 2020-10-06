Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'nun mahalle ziyaretleri - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 2 Nolu Bostancı Mahallesi'ni ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Esnaf ve vatandaşlarla bir süre sohbet eden Zorluoğlu, mahallenin sorunlarını da yerinde inceledi.

Zorluoğlu, mahallede bulunan eksiklerin not alındığını ve en kısa sürede gerekli müdahalelerin yapılacağını belirterek, şöyle devam etti:

"2 Nolu Bostancı Mahallemizde şu anda içme suyu ile ilgili hiçbir sorun kalmadı. Kanalizasyonla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bazı yolların bakıma ihtiyacı var, onlar için de gerekli birimlerimize talimat verdik. Ayrıca mahallemizde tarihi iki köprü mevcut. Bu köprülerin Fen İşleri Dairemiz tarafından incelenerek uygun olması durumunda ışıklandırma çalışması yapılabilir."

Vatandaşların da Değirmendere-Kalkınma kavşağında bulunan üst geçidin hasta ve engelli vatandaşlar için Kalkınma yoluna bağlanması konusundaki taleplerini de dinleyen Zorluoğlu, konu ile hemen ilgileneceğini ve ilgili birimi oraya yönlendireceğini kaydetti.

Mahalle muhtarı Hüseyin Kadı da Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'na istedikleri her an ulaşabildiklerini dile getirerek, "Başkanımızın mahallemizi ve bizleri ziyaretinden çok mutlu olduk. Sorunları bizzat kendisine aktarma fırsatı bulduk. Hemen ilgili birimlere talimat verdi. Başkanımızın çözüm odaklı çalışmalarının mahallelerimize ve Trabzon'a çok güzel hizmetler getireceğine gönülden inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Öte yandan Zorluoğlu'na ziyarette, Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Mehmet Karaoğlu, TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş ve daire başkanları da eşlik etti.