YENİ BALIK HALİNE TAŞINAN ESNAFA İLK HEDİYE ZORLUOĞLU'NDAN - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Pazarkapı Mahallesi'nde TOKİ tarafından yapımı tamamlanan 'Yeni Balık Hali' esnafına hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak bıçak hediye etti. Başkan Zorluoğlu'na ziyareti sırasında TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, Başkan Danışmanları Mehmet Karaoğlu ve Emre Akgün ile Zabıta Dairesi Başkanı Muharrem Öztürk, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Gürcan Başar ve Fen İşleri Dairesi Başkanı Murat Öztürk eşlik etti.

HAYIRLI OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ

Balıkçı esnafıyla tek tek sohbet eden ve hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Zorluoğlu, "Yeni balık halimiz Trabzon'a yakışır şekilde oldu. Yeni yeriniz hayırlı uğurlu olsun. Güzel bir sezon ve bol kazançlar diliyorum. İlk hediyenizi ben takdim etmek istedim. Güzel ve sağlıklı günlerde kullanmanızı dilerim" dedi.

BAŞKAN ZORLUOĞLU'NA TEŞEKKÜR ETTİLER

Başkan Zorluoğlu'nun ziyaretinden memnuniyet duyduklarını dile getiren balıkçı esnafı ise, "Sayın Başkanımız yeni balık halinin tüm süreçlerinde bizlere destek oldu. Varlığını her zaman yanımızda hissettik. Bugün de bizleri ziyaret etmesinden büyük mutluluk duyduk. Kendisine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandılar.

TARİH : 20. 09. 2021