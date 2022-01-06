Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu YYÜ öğrencileriyle bir araya geldi - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öğrencileri ile bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Zorluoğlu'nun YYÜ'ye kayıtlı olup Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Sürmene Deniz Fakültesinde eğitim gören öğrencilerle kahvaltıda buluştuğu belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Zorluoğlu, öğrencilerle bir araya gelmekten dolayı memnuniyet duyduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Van'da görev yaptığım sürece her zaman YYÜ ile istişare halinde olduk. Sizleri burada memnun etmek için talepleriniz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şehrimizin bir parçası üniversitemizdir. Sizler de bizim için çok kıymetlisiniz. Görevde olduğum sürece kapım sizlere her zaman açıktır."

Zorluoğlu'na YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, akademisyenler ve ilgili birim amirleri eşlik etti.