Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül ayı ilk toplantısı yapıldı - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül ayı ilk toplantısı yapıldı

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül ayı ilk toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu başkanlığında yapıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül ayı ilk toplantısı yapıldı, System.String[]

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül ayı ilk toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu başkanlığında yapıldı.

Zorluoğlu, Belediye Meclis Salonunda sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleşen toplantıda, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Hüseyin Türker'i rahmetle andı.

Bulak'ta çok büyük bir yerleşke inşa edilmeye başlandığını ve çalışmaların bu noktaya gelmesinde Türker'in çok büyük emeği olduğunu vurgulayan Zorluoğlu, o bölgeye Trabzon Büyükşehir Belediyesi Hüseyin Türker yerleşkesi ismini vermek istediklerini aktardı.

Zorluoğlu, Çal Mağarası'na daha modern bir görünüm kazandırmak için epey çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, "Bilet, ürün satış ve seyir terası yapımı işi geçici kabul aşamasındadır. Maçka yolu üzeri Altındere Vadisi'nde önemli bir tesis yapıyoruz. Çok güzel bir restoran. Karşı tarafta yine aynı şekilde bazı müştemilatları ile birlikte turistlerin bilhassa hizmetine sunacağız. Burada yüzde 50 seviyesini geçtik. 2021 yılı turizm sezonuna hazır hale getirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Meydan civarındaki cephe sağlıklaştırma projesiyle görüntü kirliliğinin ortadan kalktığının altını çizen Zorluoğlu, ihalesi 18 Ağustos'ta yapılan yeni otogarın son derece modern şekilde inşa edileceğini belirtti.

Zorluoğlu, Sporda Performans Ölçüm ve Yetenek Merkezi çalışmalarına da başladıklarını dile getirerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Şu anda sadece Ankara Pursaklar'da var. İkincisi Trabzon'da yapılıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan ve Sanayi Bakanlığımızdan ödenekleri aldık. Büyükşehir olarak biraz da biz katıyoruz. Hem yapımı hem de donanım tefrişi ile alakalı bir sorunumuz yok. 22 Eylül'de ihalesi yapılacak. Mevcut TOHM binasının hemen yanında yeni bir eklenti olarak yapıyoruz. Oradaki konaklama tesisinden de yararlanmak istiyoruz. Kamuoyunda çok bilinmiyor ama burası özellikle sporcuların sağlık kontrolünden geçirildiği yer olacak. Trabzon gibi bir şehirde bütün sporcuların performanslarını ölçüp kayıt altına alabilecek, verilerin elde edilebileceği çok önemli bir merkez olacak. Orada çalışacak personeli de belirledik ve Ankara'da altı ay sürecek bir kursa göndereceğiz."

Giresun'da yaşanan sel felaketine de değinen Zorluoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Giresun'da Dereli başta olmak üzere büyük bir felaket oldu. Vefat eden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Komşumuz Giresun'un acısını paylaşıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak zor günde komşumuzun yanında olduğumuzu, bütün imkanlarımızla mücadele ettiğimizi paylaşmak isterim. Büyükşehir Belediyesi olarak 18 personel eşliğinde, arama kurtarma çalışmaları için 10 araç, yıkama çalışmaları için 10 arazöz ve çeşitli iş makineleri ile destek olduk. TİSKİ olarak da 20 personel ve 7'si tam teçhizatlı 14 araçla ekiplerimiz görev yaptı. Arkadaşlarımız hala daha orada çalışmalarına devam ediyorlar."

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi.

Büyükşehir Belediyesi, Murat Zorluoğlu, Trabzon, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 18:47 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül ayı ilk toplantısı yapıldı - Son Dakika

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