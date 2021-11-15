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Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi kasım ayı toplantıları devam ediyor - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi kasım ayı toplantıları devam ediyor

15.11.2021 19:41
Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi kasım ayı toplantıları devam ediyor

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Atatürk Köşkü'nün tadilatıyla ilgili projenin Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'na gönderildiğini ve ihale edileceğini bildirdi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Atatürk Köşkü'nün tadilatıyla ilgili projenin Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'na gönderildiğini ve ihale edileceğini bildirdi.

Zorluoğlu, Büyükşehir Belediye Meclisi kasım ayı toplantılarının 6. oturumda, Atatürk Köşkü'nün tadilatı hakkında bilgi verdi.

Atatürk Köşkü'nün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1924'teki ziyaretinde ilk kez görüp çok beğendiği, 1930'daki şehir ziyaretinde bir akşam konakladığı, 1937'deki son şehir ziyaretinde de iki akşam konakladığı, çok beğendiği, önemli bir tarihi mekan olduğuna işaret eden Zorluoğlu, Trabzon İl Özel İdaresi tarafından 1931 yılında İl Daimi Encümeni kararıyla köşkün satın alındığını aktardı.

Zorluoğlu, "Trabzon halkının Ata'ya bir hediyesi olarak kendisine takdim ediliyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünden sonra ise burası mirasçılarına kalıyor ve mirasçılarından 1943 yılında Trabzon Belediyesi o zaman mirasçılarından satın almak suretiyle belediyenin mülkü yapıyor ve o zamandan itibaren burası bir müze olarak bugüne kadar geliyor." ifadesini kullandı.

Zorluoğlu, köşkün birçok kez onarımdan geçtiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bahçesiyle, çatısıyla, dışıyla, içiyle hakikaten Trabzon halkı Ata'nın bu yadigarına layıkıyla sahip çıkmıştır. Ancak bu tür binalar çok kullanıldıkları için çabuk eskiyor. Ben 9 Kasım'dı gittiğimde, bahçesinde yüzlerce çocuk vardı okullardan gelen. Çok yoğun kullanılan bir yer. 2019 rakamlarıyla yaklaşık 400 bin kişi Atatürk Köşkü'nü ziyaret etmiş. Bu rakama biletsiz giren öğrenciler dahil değil. Dolayısıyla günde ortalama binin üzerinde insanın ziyaret ettiği bir yer. Bu kadar yoğun ziyaret edilen bu binaların belli bir süre içinde eskimeleri, yıpranmaları, kapısının, çerçevesinin, bacasının, çatısının, bodrumunun, bahçesinin yıpranmaya maruz kalması son derece doğaldır."

Köşkte en son 2013'te olmak üzere önceki yıllarda çeşitli tadilatlar yapıldığını belirten Zorluoğlu, "Ancak bugün geldiğimiz noktada burası yeniden bir tadilata ihtiyaç duyuyor. Bunu siz de gittiğinizde çıplak gözle çok rahatlıkla görebilirsiniz. O nedenle biz 2020 yılının başında Büyükşehir Belediyesi olarak uzmanlardan müteşekkil bir teknik heyet kurduk. Çalıştılar ve orayla ilgili hem dışı hem içini konservasyon dediğimiz korumayla restore edecek bir proje hazırlandı. Bu proje tarafımızdan Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'na gönderildi ve kuruldan da geçti. Artık ihale edilebilecek bir duruma geldi." diye konuştu.

Zorluoğlu, köşkün içerisindeki eşyaların uzman heyetler tarafından tasnif edilmesi gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu malzemelerden şunlar şunlar buranın geçmişiyle, tarihiyle ve fonksiyonuyla ilgilidir ama şunlar şunların da bu fonksiyonla bir alakası yoktur, tarihi bir niteliği de yoktur. Bunları ayıralım buradan. Ama mevcut kalacak olanların da içinde eskimiş olanlar var. Sadece bina eskimiyor, içindeki malzemeler de eskiyor, koltuklar da eskiyor, yani oradaki diğer var olan eşyalar da eskiyor. Dolayısıyla bir taraftan binayı restore ederken bir taraftan içerisindeki eşyaları da tasnif edelim ve kalacak olanları da uzman bilirkişilerce onaralım. İstanbul'da Topkapı Sarayı'nda, Dolmabahçe'de bu işleri kim yapıyorsa onlara yaptıralım. Bilimsel bir yöntemle ve teknik anlayışla bunu bu zaman kadar getirdik. Yaptığımız şey budur. Önümüzdeki günlerde bir restorasyon konservasyon ihalesi yapacağız, bir de eşyalarla ilgili bir ekip oluşturup bu süreci bu eşyalarla birlikte devam ettireceğiz."

Atatürk Köşkü'nün bundan sonraki süreçte Büyükşehir Belediyesine ait KENT AŞ tarafından yöneteceğini ifade eden Zorluoğlu, "Bundan sonraki süreçte bahsettiğimiz işler buradan elde edilecek gelirle yapılacak." dedi.

Toplantıda, 2022 yılı gelir tarifesi, yapılan müzakerelerin ardından Zorluoğlu tarafından meclis üyelerinin onayına sunularak kabul edildi.

Mustafa Kemal Atatürk, Murat Zorluoğlu, Trabzon, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi kasım ayı toplantıları devam ediyor - Son Dakika


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