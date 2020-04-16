Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi olağanüstü toplantı düzenledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi olağanüstü toplantı düzenledi - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi olağanüstü toplantı düzenledi

6 saat önce

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile nisan, mayıs ve haziran ayı meclis toplantılarının iptal edilmesi üzerine olağanüstü toplandı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi olağanüstü toplantı düzenledi, System.String[]

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile nisan, mayıs ve haziran ayı meclis toplantılarının iptal edilmesi üzerine olağanüstü toplandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Murat Zorluoğlu başkanlığında gerçekleştirilen olağanüstü toplantı öncesi koronavirüs kapsamında gerekli tedbirler alındı.

Zorluoğlu, toplantıda geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden AK Parti Sürmene Meclis Üyesi İbrahim Sedef'in yerine görevlendirilen Mustafa Sekban'a hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Koronavirüsle mücadele kapsamında devlet olarak çok büyük bir özveriyle her kademede gayret gösterildiğine vurgu yapan Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Bu mücadelenin çok önemli bir parçası da başta büyükşehir belediyeleri olmak üzere il ve ilçe belediyelerimizdir. Alanda hükümetimizin aldığı kararların uygulanmasının her safhasında belediyelerimiz ve belediye personelimiz var. Ben bu vesile ile bütün ilçe belediye başkanlarımıza bugüne kadar salgınla mücadelede gösterdikleri dayanışma ve özveri için yürekten teşekkür ediyorum. Bütün belediye personelimize hakikaten buradan alkışlarımızı, teşekkürlerimizi gönderiyoruz. Şüphesiz bu sürecin ana kahramanları sağlık çalışanları olmakla birlikte belediyelerimizin zabıtaları başta olmak üzere vefa destek gruplarında çalışan personellerimiz, alanların, caddelerin, kurumların temizlenmesi için uğraşan temizlik görevlilerimiz, itfaiye personelimiz, yine belediyemizin tüm çalışanları da hakikaten pandemi ile mücadelede gece gündüz demeden çalışıyorlar. Onlara da bir kere daha teşekkür ediyoruz."

Zorluoğlu, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden gazeteci Harun Yavruoğlu ve Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş için de taziyelerini ileterek, meclis üyesi Ufuk Hoş'un eşine de acil şifalar diledi.

Gündem maddeleri öncesi söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Erhan Nadir, koronavirüs salgını nedeniyle toplantının uzun sürmemesi için maddelerin okunarak oylanmasını önerdiği, CHP ve İYİ Parti Gruplarının da destek vermesi üzerine gündem maddelerine geçildiği belirtildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi Olağanüstü Meclis Toplantısı, gündemdeki 17 maddenin oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından sona erdi.

İçişleri Bakanlığı, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 05:06 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs gündemi için TBMM'de toplanan vekiller, kendilerine 20 gün tatil verdi
Günlük burç yorumları 16 Nisan 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları) Emniyet'ten "sokağa çıkma yasağı önümüzdeki haftalarda da uygulanacak" iddialarına yanıt: Gerçeği yansıtmıyor Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 1 milyar 689 milyon liraya ulaştı EuroLeague Başkanı Bertomeu, mayıs sonunu işaret etti ABD'de geçen hafta 5 milyon 245 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi Honda Türkiye, 20 Nisan tarihinde üretime tekrar başlayacak Kalın, "Ülke genelinde neden sokağa çıkma yasağı getirilmedi?" sorusuna yanıt verdi: Ekonomiye maliyeti ağır olurdu Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüsten nasıl korunduğunu anlattı Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye teşekkür etti Kadıköy'de müzisyenler, evlerinden çıkamayan komşularına terasta dansözlü konser verdi Karantinadaki koronavirüs hastaları, market alışverişinde yakalandı Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 125 artarak 1643'e yükseldi
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, Sağlık Bakanı'nı görevden aldı Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, Sağlık Bakanı'nı görevden aldı         
23:23
Bilim insanlarından yeni araştırma: Koronavirüs 4 organa daha zarar veriyor Bilim insanlarından yeni araştırma: Koronavirüs 4 organa daha zarar veriyor         
22:56
DSÖ, korona önlemleri gevşetilmeden önce yerine getirilmesi gereken 6 şartı sıraladı DSÖ, korona önlemleri gevşetilmeden önce yerine getirilmesi gereken 6 şartı sıraladı         
22:51
Koronavirüsten 12 kişinin hayatını kaybettiği Nijerya'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 18 kişi öldürüldü Koronavirüsten 12 kişinin hayatını kaybettiği Nijerya'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 18 kişi öldürüldü         
22:50
Arda'dan Galatasaray mesajı: Umarım gönlümdeki yere giderim Arda'dan Galatasaray mesajı: Umarım gönlümdeki yere giderim         
22:48
Kalın, Kalın, "Ülke genelinde neden sokağa çıkma yasağı getirilmedi?" sorusuna yanıt verdi: Ekonomiye maliyeti ağır olurdu         
22:23
PSG'den ülkesindeki sağlık çalışanlarına ücretsiz yemek PSG'den ülkesindeki sağlık çalışanlarına ücretsiz yemek         
21:55
Sokağa çıkamayan Aleyna Tilki, küvete girip oyuncaklarıyla poz verdi Sokağa çıkamayan Aleyna Tilki, küvete girip oyuncaklarıyla poz verdi         
21:52
Rize'nin yengesi İrina Moroziuk, yine sınırları zorladı Rize'nin yengesi İrina Moroziuk, yine sınırları zorladı         
21:45
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüsten nasıl korunduğunu anlattı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüsten nasıl korunduğunu anlattı         
21:30
Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye teşekkür etti Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye teşekkür etti         
21:18
Kadıköy'de müzisyenler, evlerinden çıkamayan komşularına terasta dansözlü konser verdi Kadıköy'de müzisyenler, evlerinden çıkamayan komşularına terasta dansözlü konser verdi         
21:07
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 753 artarak 17 bin 920'ye yükseldi Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 753 artarak 17 bin 920'ye yükseldi         
21:01
Karantinadaki koronavirüs hastaları, market alışverişinde yakalandı Karantinadaki koronavirüs hastaları, market alışverişinde yakalandı         
20:46
Ceza yiyen yaşlı adamdan zabıtaya ilginç teklif: 200 lira vereyim beni affedin Ceza yiyen yaşlı adamdan zabıtaya ilginç teklif: 200 lira vereyim beni affedin         
20:29
Mescid-i Aksa koronavirüs nedeniyle Ramazan ayında da ibadete kapalı olacak Mescid-i Aksa koronavirüs nedeniyle Ramazan ayında da ibadete kapalı olacak         
20:29
Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi         
19:37
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 125 artarak 1643'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 125 artarak 1643'e yükseldi         
19:33
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin saysı 22 bin 170'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin saysı 22 bin 170'e yükseldi         
19:23
Oğuzhan Özyakup, Feyenoord'da kalmak istiyor Oğuzhan Özyakup, Feyenoord'da kalmak istiyor         
19:14
İBB'den Avcılar'daki metrobüs kazasına ilişkin açıklama: Şoför baygınlık geçirdi İBB'den Avcılar'daki metrobüs kazasına ilişkin açıklama: Şoför baygınlık geçirdi         
19:13
Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türk vatandaşlarının sayısı 320'ye çıktı Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türk vatandaşlarının sayısı 320'ye çıktı         
19:11
Gamze Pala'yı katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: Silahım tutukluk yapınca bıçak çektim Gamze Pala'yı katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: Silahım tutukluk yapınca bıçak çektim         
19:03
Avcılar'da kafa kafaya çarpışan metrobüslerin kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı Avcılar'da kafa kafaya çarpışan metrobüslerin kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı         
19:02
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 140 bini aştı Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 140 bini aştı         
18:59
Acun Ilıcalı, çocukluk fotoğrafını paylaştı Acun Ilıcalı, çocukluk fotoğrafını paylaştı         
18:41
Ambulansı takip ederek hastaneye gelen köpek, 5 gündür yoğun bakımdaki sahibini bekliyor Ambulansı takip ederek hastaneye gelen köpek, 5 gündür yoğun bakımdaki sahibini bekliyor         
18:40
Son Dakika: Son Dakika: "Biz Bize Yeteriz" kampanyasında 1 milyar 720 milyon lira toplandı         
18:37
Şehit Fatih Durhan'ın cenaze namazını kıldıran imam babadan ders gibi sözler Şehit Fatih Durhan'ın cenaze namazını kıldıran imam babadan ders gibi sözler         
18:33
Inter, 1 milyon koruyucu maske bağışladı Inter, 1 milyon koruyucu maske bağışladı         
18:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2020 23:42:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi olağanüstü toplantı düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]