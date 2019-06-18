Trabzon Büyükşehir Belediyesi'den dün yaşanan sağanak yağışla ilgili açıklama

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, dün yağan sağanak yağış sonrası oluşan olumsuzluklarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, dün yağan sağanak yağış sonrası oluşan olumsuzluklarla ilgili açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamalarda belediyenin şehir merkezinde yaşanan olumsuz olaylara nasıl müdehale ettiği aktarıldı.



Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"17 Haziran 2019 günü akşam saatlerinde, mevsim normallerinin üzerinde ve etkili sağanak yağmur yağışı nedeniyle, Ortahisar ilçemiz Pelitli, Konaklar, Çömlekçi ve Değirmendere mahalleleri ile Trabzonspor tesisleri ve Forum AVM civarında yaşayan veya bulunan vatandaşlarımızın bazı olumsuzluklar yaşadığı kamuoyunun malumudur.Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve TİSKİ Genel Müdürlüğü başta olmak üzere, belediyemizin ilgili birimleri, tüm araç, gereç ve personelini seferber ederek yaşanan doğal afete süratle müdahalede bulunmuştur. Aşırı yağmur yağışı nedeniyle, bazı iş yerlerinde ve binaların alt katlarında su baskını olayları yaşanmış olup, İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve TİSKİ ekiplerimiz; motopomp, faun, vidanjör ve vaktör araçları ile Çömlekçi alt geçidi başta olmak üzere farklı adres ve noktalardan yapılan ihbarlara konu yağmur sularını tüm imkanları kullanarak tahliye etmiştir. Öte yandan Ortahisar ilçesi eski çimento fabrikası önünde yağış sebebiyle özel araçlarında mahsur kalan vatandaşlarımız da yine itfaiye ekiplerimiz tarafından kurtarılmıştır. Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak, şehrimize ve vatandaşlarımıza, can kaybı yaşanmayan bu doğal afet dolayısıyla geçmiş olsun dileklerimizi bildirirken, bundan sonra yaşanması muhtemel doğal afetleri önlemek adına gerekli alt ve üst yapı düzenleme çalışmalarımızı titizlikle sürdüreceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız." - TRABZON

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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