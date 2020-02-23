Trabzon Büyükşehir Belediyesi deprem nedeniyle eğlence programlarını iptal etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trabzon Büyükşehir Belediyesi deprem nedeniyle eğlence programlarını iptal etti - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediyesi deprem nedeniyle eğlence programlarını iptal etti

7 saat önce

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kapsamında düzenlediği eğlence programlarını, Van'da meydana gelen deprem nedeniyle iptal etti.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi deprem nedeniyle eğlence programlarını iptal etti, System.String[]

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kapsamında düzenlediği eğlence programlarını, Van'da meydana gelen deprem nedeniyle iptal etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye- İran sınırında sabah saatlerinde meydana gelen ve Van'ın Başkale ilçesinde de şiddetli hissedilen deprem felaketinde, ilk belirlemelere 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 21 kişinin de yaralandığını üzülerek öğrenildiği belirtildi.

Türkiye'yi sarsan deprem felaketi sonrası Kurtuluş Haftası etkinlikleri kapsamında bugün, 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'ndaki tüm eğlence etkinliklerini iptal kararı alındığına işaret edilen açıklamada, "Bu kapsamda bugün 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda saat 13.30'daki Mehmet Yılmaz, saat 14.30'daki Cemal Kaygusuz konserleri, saat 18.15'teki halk oyunları gösterisi ve saat 18.30'daki Onay Şahin konseri iptal edilmiştir." ifadesine yer verildi.

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Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 01:40 Kaynak: AA
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