Trabzon Büyükşehir Belediyesi dezenfekte çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trabzon Büyükşehir Belediyesi dezenfekte çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediyesi dezenfekte çalışmalarına devam ediyor

6 saat önce

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi dezenfekte çalışmalarına devam ediyor, System.String[]

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, çalışmaların il genelinde yoğun şekilde devam ettiğini belirtti.

Zorluoğlu, Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından titizlikle yürütülen çalışmalar kapsamında, koronavirüs nedeniyle yoğun bir tempo içerisinde faaliyet gösteren resmi kurum araçlarının dezenfekte edildiğini ifade etti.

Büyükşehir Belediyesi olarak halkı koronavirüs riskinden korumak adına ilk günden itibaren başlattıkları dezenfekte çalışmalarını artırdıklarını vurgulayan Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Bu süreçte özveri ile işlerinin başında olan sağlık çalışanlarımızı ve güvenlik görevlilerimizi risklerden korumaya özel önem gösteriyoruz. Bu kapsamda Türk Kızılay'a ait araçlar, polis araçlarımız, belediyemizin hizmet araçları ve cenaze araçlarımız ile cezaevine ait araçlarda da yoğun çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Çalışan arkadaşlarımızın ve onlarla ilişki içerisinde olan vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her şeyden önemli. Dezenfekte çalışmalarımız belirlenen program dahilinde süratli bir şekilde devam edecek. Ülke genelinde alınan tüm tedbirlerle bu dönemi en az zararla kapatacağımıza inanıyorum."

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Murat Zorluoğlu, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:04 Kaynak: AA
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