Trabzon Büyükşehir Belediyesi dezenfekte çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekiplerin, belirlenen program dahilinde şehrin cadde, sokak ve meydanları ile tüm ilçelerin terminalleri, kamu kurum ve kuruluş binaları, hastaneler, aile sağlığı merkezleri, muhtarlıklar, camiler, vatandaşların uğrak yeri olan kamu bankalarının şubeleri ve bankamatikler ile kurum araçlarında dezenfekte işlemi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, ekiplerin toplum sağlığını korumak adına gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sadece merkezde değil tüm ilçelerde dezenfekte edilmemiş yer bırakmamak adına etkin dezenfeksiyon işlemi gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalarımızı bir kere değil, program dahilinde sürekli yapıyoruz. Çalışmalarımızla ilgili hemşehrilerimizden de memnuniyetlerini dile getiren önemli geri dönüşler alıyoruz. Koronavirüs salgını ile mücadele noktasında yürüttüğümüz dezenfeksiyon çalışmalarımızın ülkemizdeki belediyeler arasında örnek gösterilmesi de bizleri ayrıca mutlu ediyor. Halkımızı koronavirüsten korumak adına yürüttüğümüz dezenfeksiyon çalışmalarımız 18 ilçemizde tüm hızıyla devam edecek."