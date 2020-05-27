Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında çalışmalarına devam etti - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı boyunca uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında çalışmalarına ara vermeden devam ettiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 23-26 Mayıs arasında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması adına adeta teyakkuzda olunduğu belirtildi.

Belediyeye bağlı Zabıta ve İtfaiye Dairesi başkanlıklarını ilgilendiren hususlar ile su ve kanalizasyon arızalarına yönelik vatandaşlardan gelen her türlü talep ve şikayetlere anında cevap verebilmek amacıyla ekiplerin 24 saat esasına göre çalıştığı ifade edilen açıklamada, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerinin, meydanın çehresini değiştirecek Cephe Sağlıklaştırma Projesi ile 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı ile Atatürk Alanı'ndaki yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin ise peyzaj çalışması gerçekleştirdiği belirtilerek, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerinin 18 ilçede yıkama ve temizleme çalışması yaptığı, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerinin de sokak hayvanlarına sahip çıkarak, mama bıraktığı bildirildi.

Açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun şu ifadelerine yer verildi:

"Bu yıl Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde Ramazan Bayramı'nı evlerimizde geçirmek durumunda kaldık. Büyükşehir Belediyesi olarak 4 gün süren sokağa çıkma kısıtlamasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için gece gündüz demeden vatandaşlarımızın yanında olduk. Her sokağa çıkma kısıtlamasında olduğu gibi bayramda da diğer faaliyetlerimizi de aksatmamak adına yoğun çalışma gerçekleştirdik. Özellikle çok önem verdiğimiz ve yeni hali ortaya çıktıkça vatandaşlarımız tarafından oldukça beğenilen Cephe Sağlıklaştırma Projesi'ni bir an önce tamamlamak için çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Ayrıca Zabıta, İtfaiye, Fen İşleri, Sağlık İşleri, Park Bahçeler ve Çevre Koruma Kontrol dairesi başkanlıklarımız bayram boyunca yoğun çalışma yürüttü. Vatandaşlarımızın çalışmalarımızla ilgili olumlu geri dönüşleri ise adeta tüm yorgunluğumuzu aldı."