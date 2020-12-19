Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında çalışmalarını sürdürdü - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında haftasonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirerek çalışmalarını sürdürdü.

Yol Yapım Bakım ve Onarım, Park ve Bahçeler, Çevre Koruma ve Kontrol, Sağlık İşleri ile Zabıta Dairesi başkanlığı ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında da çalışmalarına hız kesmeden devam etti.

Ekipler, temizlik, yol ve çevre düzenlemelerinin yanı sıra sokak hayvanlarını da unutmadı.