Trabzon Büyükşehir Belediyesi günde 6 bin maske üretiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trabzon Büyükşehir Belediyesi günde 6 bin maske üretiyor - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediyesi günde 6 bin maske üretiyor

6 saat önce

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında günlük 6 bin maske üretimi gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi günde 6 bin maske üretiyor, System.String[]

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında günlük 6 bin maske üretimi gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Zorluoğlu, Belediyenin tarihi hizmet binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, salgınla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Zor bir dönemden geçildiğini belirten Zorluoğlu, şöyle devam etti:

"Ülkemiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde yerinde ve zamanında aldığı tedbirlerle görece olarak bu süreci biraz daha rahat geçiriyor. Bunda gelişmiş ülkelere göre çok daha güçlü olan sağlık altyapımız, donanımlı şehir hastanelerimiz ve fedakarca çalışan sağlıkçılarımızın şüphesiz rolü büyük. Biz de Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak hükümetimizin ve Cumhurbaşkanımızın çizdiği genel çerçeve içerisinde, onların aldığı tedbirleri alanda en iyi şekilde uygulama gayreti içerisindeyiz."

"200 binin üzerinde maske dağıttık"

Zorluoğlu, vatandaşın bu süreci en az olumsuz etkiyle atlatabilmesi için bazı ilave tedbirler de aldıklarını kaydetti.

Dezenfeksiyonun yanı sıra vatandaşın bilinçlendirilmesine yönelik de çalışmalar yaptıklarını dile getiren Zorluoğlu, durak, pazar ve marketlerde 200 binin üzerinde maske dağıttıklarını aktardı.

Ayrıca maske üretmeye başladıklarını belirten Zorluoğlu, "Belediye olarak günlük 6 bin olan maske üretimimizi kısa bir süre içerisinde 10 bine kadar çıkaracağız." dedi.

Esnafa destek anlamında da yapılan çalışmaları anlatan Zorluoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu süreçten ekonomik olarak daha fazla etkilenen, bu süreçte işini kaybeden ya da ücretsiz izne ayrılan insanlarımıza da gıda paketi desteği vermeye başladık. 10 bin gıda, 10 bin de temizlik paketi olmak üzere 20 bin paketi inşallah bu hafta sonuna kadar ağırlıklı olarak bu kesimlere dağıtmış olacağız. Her bir paketin içerisine ayrıca 5 tane de maske koyduğumuzu ifade etmeliyim."

Murat Zorluoğlu, Cumhurbaşkanı, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 02:46 Kaynak: AA

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