Trabzon Büyükşehir Belediyesi hafta sonu da mesaisini sürdürüyor - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediyesi hafta sonu da mesaisini sürdürüyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin, merkez ve ilçelerde yürüttüğü çalışmalarına hafta sonu da devam ettirdiğini bildirdi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin, merkez ve ilçelerde yürüttüğü çalışmalarına hafta sonu da devam ettirdiğini bildirdi.

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Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılan açıklamada, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığının, çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüğü belirtilerek, ekiplerin ilçelerde de yol temizleme, asfalt kaplama, asfalt yama, kanal temizliği, beton kaplama çalışması yaptığı ifade edildi.

Çalışmalar kapsamında Of ilçesi Karabudak ve Kıyıboyu mahalleleri, Şalpazarı ilçesi Kalecik, Karakaya, Gölkiriş mahallelerinde asfalt kaplama, Akçaabat ilçesi Yeşilyurt, Darıca Mahallesi, Düzköy ilçesi Çal ve Çeşmeler Mahallesi'nde malzemeli yol bakım onarımı çalışması yapıldığı kaydedildi.

Çaykara ilçesi Sultan Murat Yaylası yolunda da kanal temizliği yapıldığı aktarılan açıklamada, Ortahisar ilçesi Yenimahalle'de bulunan 100. Yıl İlkokulunun temel açma çalışmaları ile Kalkınma Mahallesi Akif Saruhan Caddesi'nde asfalt yama çalışmalarının yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Büyükşehir Belediyesinin sadece merkezde değil, ilçelerde de görünür olması anlayışıyla çalışmalarını yürüttüğünü belirtti.

Şehrin doğusundan batısına kadar tüm ilçelerde ve mahallelerde sorunları gidermek için var güçleriyle çalışmalarına devam ettiklerini vurgulayan Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz, halkımıza uzun yıllar hizmet edecek, özenli ve kaliteli hizmetler yapmak adına hafta içi, hafta sonu, gece gündüz demeden çalışma gerçekleştiriyor. Pandemi sürecinde olduğu gibi içerisinde bulunduğumuz normalleşme döneminde de diğer faaliyetlerimizi aksatmamaya özen gösteriyoruz. İlçelerimizdeki çalışmalarımız program dahilinde devam edecek."

Şalpazarı, Karakaya, Kalecik, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 15:59 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon Büyükşehir Belediyesi hafta sonu da mesaisini sürdürüyor - Son Dakika

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