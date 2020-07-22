Trabzon Büyükşehir Belediyesi ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

"Fiziksel ve kimyasal mücadelede en büyük zorluğu bataklıklar, doğal çukurlarda biriken yağmur suları, sulama kanalları, su kuyuları, inşaat temellerinde biriken sular, bodrum katlarda oluşan su birikintileri, eski otomobil lastikleri, foseptikler, açık bırakılan rögarlar, su dolu variller, kullanılmayan süs veya bahçe havuzları ile kanallar oluşturmaktadır. Ekiplerimiz, toplum sağlığını korumak adına üstü açık su bırakılmaması noktasında vatandaşlarımıza uyarılarda bulunuyor. Halkımızın konuya gerekli hassasiyeti göstermelerini rica ediyoruz."

Vatandaşların yaz mevsiminin gelmesiyle sosyal ve açık alanları daha fazla kullanmaya başladıklarına işaret edilen açıklamada, "Ekipler, özellikle vektör özelliği taşıyan canlıların yuvalanacağı yerlerde ilaçlama çalışması yaparak kontrolsüz üremelerin önüne geçiyor." ifadesi kullanıldı.

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerinin, hava sıcaklıklarının etkisini artırmasıyla şehir genelinde ilaçlama çalışması gerçekleştirdiği ifade edildi.

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