Trabzon'da "25. Geleneksel Haçkalı Hoca Anma Programı" gerçekleştirildi - Son Dakika
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Trabzon'da "25. Geleneksel Haçkalı Hoca Anma Programı" gerçekleştirildi

31.07.2022 17:46
Trabzon'da "25. Geleneksel Haçkalı Hoca Anma Programı" gerçekleştirildi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Haçkalı Baba Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nce, "25. Geleneksel Haçkalı Hoca Anma Programı" düzenlendi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Haçkalı Baba Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nce, "25. Geleneksel Haçkalı Hoca Anma Programı" düzenlendi.

Trabzon'un manevi önderlerinden Haçkalı Hoca için Düzköy ilçesine bağlı Haçka Yaylası'nda yapılan anma etkinliğine, vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.

Yayladaki Haçkalı Hoca Külliyesi ve Camisi'nde düzenlenen programda, protokol konuşmalarının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak, dualar edildi.

Programda, Büyükşehir Belediyesi mehter takımı da konser verdi.

Türk Tasavvuf Müziği konserinin de yer aldığı program, yemek ikramı ile sona erdi.

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Kaynak: AA

Trabzon, Baba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da '25. Geleneksel Haçkalı Hoca Anma Programı' gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon'da "25. Geleneksel Haçkalı Hoca Anma Programı" gerçekleştirildi - Son Dakika
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