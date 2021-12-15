Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile KTÜ arasında eğitim protokolü imzalandı - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü ile Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) arasında eğitimde iş birliği protokolü imzalandı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinde düzenlenen imza töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, KTÜ'nün Türkiye'nin en önemli eğitim kurumlarından biri olduğunu, her anlamdaki iş birliğine bir yenisini daha eklediklerini söyledi.

Protokolün eğitim noktasında kendilerine güç katacağını ifade eden Zorluoğlu, "Geliştirilecek ortak programlardan hem TİSKİ Genel Müdürlüğümüz hem de KTÜ'lü öğrenci kardeşlerimiz istifade etme imkanı bulacak. Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora seviyelerindeki akademik çalışmaları KTÜ, alan deneyimini ise TİSKİ saha çalışmaları ile sağlayacak. Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Zorluoğlu, protokol sayesinde tüm alanlarda eğitim çalışmaları yürütüleceğini, laboratuvar, arıtma, katodik koruma, elektrik üretimi gibi TİSKİ tesislerinin ön lisans, lisans, master ve doktora çalışmalarında Ar-Ge laboratuvarı olarak kullanılmasının sağlanacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından Zorluoğlu ile KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı eğitim protokolünü imzaladı.