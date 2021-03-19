Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile KTÜ, hafriyat depolama alanlarında araştırma yaptı - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile KTÜ, hafriyat depolama alanlarında araştırma yaptı

19.03.2021 12:51
Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile KTÜ, hafriyat depolama alanlarında araştırma yaptı, System.String[]

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, 18 ilçede 447 adet hafriyat depolama alanı tespit edildiğini bildirdi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, 18 ilçede 447 adet hafriyat depolama alanı tespit edildiğini bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, çevrenin korunması amacıyla hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının sürdürülebilir bir yönetim anlayışı ile kullanılması ve depolanması sürecinin etkin yönetimi için çalışma gerçekleştirildiğini belirtti.

Açıklamada, içerik, yöntem, katkı veren meslek disiplinleri ve belediye-üniversite iş birliği açısından Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan proje kapsamında 18 ilçede depolama alanları tespit edildiği ifade edildi.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Harita Mühendisliği Bölümü Arazi Yönetimi Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Bayram Uzun ve Prof. Dr. Volkan Yıldırım ile şehir genelinde ortak çalışma yapıldığı belirtilen açıklamada, çeşitli büyüklüklerde 447 adet hafriyat depolama alanı belirlendiği kaydedildi.

Projenin tamamlanması ile yasal kısıtlamalara, sürdürülebilir arazi yönetimi ve çevre ilkelerine bağlı olarak hafriyat depolama alanları için en uygun alanların il sınırları içerisinde 18 ilçe için ayrı ayrı tespit edildiği vurgulanan açıklamada, "Belirlenen alanlar için erişim, ulaşım ve maliyet analizleri yapılarak her bir alan için depolama kapasiteleri belirlenmiştir. Bu alanların belirlenmesinde yer seçimi kriterleri, kentleşme ve nüfus yoğunlukları, sosyolojik etkenler, maliyet unsurları, çekim merkezleri ve çevresel hassasiyetler özenle değerlendirilmiştir. Projede güncel bilgi teknolojileri ve çok farklı yöntemler bir arada kullanılmıştır." denildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Proje sürecinin her aşamasına farklı meslek disiplinlerinden birçok akademisyen ve konusunda uzman teknik eleman katkı sağlamıştır. Ayrıca Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığımız, beş ayı kapsayan proje sürecine üst düzeyde katılım sağlamıştır. Başkanlığımız projenin her aşamasında bilgilerini, birikimlerini ve tecrübelerini proje ekibine sunarak projeye önemli katkılarda bulunmuş ve proje sürecini yakından takip etmiştir. Söz konusu proje, bu şekli ile gerek çok disiplinli bir çalışma olması ve gerekse bölgemizin güzide bilim merkezlerinden biri olan KTÜ tarafından mevcut uygulamalardan kaynaklanan sorunların çözüme kavuşturulması açısından da oldukça önemli bir projedir."

Projenin dört aşamadan oluştuğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İlk aşamada konusunda uzman akademisyenler tarafından, hafriyat depolama alanları yer seçimine yönelik mevzuat ve literatür çalışmaları yürütülmüş, en uygun yöntemler araştırılmıştır. Bu süreçte sürdürülebilir arazi kullanım ilkeleri doğrultusunda, hafriyat depolama alanları yer seçimine etki edecek faktörler belirlenmiş ve bu faktörlerin sürece etkisi uzman akademisyenler ve deneyimli teknik elemanlar tarafından değerlendirilmiştir. İkinci aşamada ise coğrafi bilgi sistemleri, çok kriterli karar verme yöntemleri, geo-istatistiksel yöntemler, uzaktan algılama ve güzergah analizleri yöntemleri kullanılarak yeni hafriyat depolama tesisi alanları tespit edilmiştir. Üçüncü aşamada belirlenen alanlar için hacim (kübaj) hesapları yapılmış ve üç boyutlu simülasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Dördüncü ve son aşamada ise her bir alan için üç boyutlu ulaşım-erişim ve maliyet analizleri yapılmış ardından bu alanların mülkiyetlerinin kamuya kazandırılması için alternatif yöntemler belirlenmiştir. Bu proje; içerik, yöntem, katkı veren meslek disiplinleri ve belediye-üniversite iş birliği açısından Türkiye'de ilk proje olma özelliği taşımaktadır. Proje ile 18 ilçemiz için toplam 447 adet alan tespit edilmiştir."

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile KTÜ, hafriyat depolama alanlarında araştırma yaptı - Son Dakika


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