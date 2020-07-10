Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile TGC arasında protokol imzalandı - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Trabzon Gazeteciler Cemiyeti (TGC) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve TGC Yönetim Kurulu Başkanı Ersen Küçük arasında imzalanan protokol kapsamında, birçok alanda eğitim programı gerçekleştirilecek.

Zorluoğlu, burada yaptığı konuşmada, imzalanan protokolü çok önemsediğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Gazetecilik mesleğine gönül vermiş arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin eğitim almalarına vesile olması nedeniyle güzel bir iş birliği sağlandığını düşünüyorum. Protokolün amacı doğrultusunda güzel işlere imza atılacağına inanıyorum. Protokolümüz basın camiamıza hayırlı olsun."

Küçük de Başkan Zorluoğlu'nun her durumda desteğini hissettiklerini ifade ederek, "Başkanımız, göreve başladığı günden itibaren tüm taleplerimize karşı olumlu bir yaklaşım sergiledi. Pandemi sürecinde de gazetecilerin yanında olmaya özen gösterdi. Kendisine Trabzon basınına verdiği destekler nedeniyle gönülden teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Öte yandan protokol imza töreninde Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Mehmet Karaoğlu ile Basın Dairesi Başkanı Selahattin Aydınlı da hazır bulundu.