Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri geçen yıl 293 kişiyi kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri geçen yıl 293 kişiyi kurtardı - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri geçen yıl 293 kişiyi kurtardı

6 saat önce

Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri geçen yıl, yangın, asansörde mahsur kalma, trafik kazası sonucu araçta sıkışma gibi farklı olaylara müdahale ederek 293 kişiyi sağ salim kurtardı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri geçen yıl 293 kişiyi kurtardı, System.String[]

Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri geçen yıl, yangın, asansörde mahsur kalma, trafik kazası sonucu araçta sıkışma gibi farklı olaylara müdahale ederek 293 kişiyi sağ salim kurtardı.


Edinilen bilgiye göre, Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri 2019 yılında aralarında yangın, asansörde mahsur kalma, trafik kazası sonucu araçta sıkışma gibi 618 olaya müdahale ederek 293 kişiyi sağ salim, 10 kişiyi ise yaralı olarak kurtardı. Ekipler aynı yıl, yangın, ağaçta ve derede mahsur kalma gibi farklı olaylarda 325 hayvanı sağ salim, 16 hayvanı ise yaralı olarak kurtarırken 3 hayvanı da telef olmuş vaziyette bulunduğu yerden çıkarttı.


Ekipler geçen yılın Haziran ayında Araklı ilçesi Çamlıktepe Mahallesinde meydana gelen sel ve heyelanda 5 kişiyi enkaz altından ölü olarak çıkartırken diğer olaylarla birlikte toplam 13 kişiyi bulundukları yerden ölü olarak çıkardı. - TRABZON

İtfaiye, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:20 Kaynak: İHA
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