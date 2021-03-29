Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye personeli bünyesinde kurulan arama kurtarma ekibine özel eğitim - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan arama kurtarma ekibine yönelik eğitim çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun riyasetinde, itfaiye teşkilat yapısının her geçen gün güçlendirildiği belirtildi.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan Arama Kurtarma ve Eğitim Şube Müdürlüğüne bağlı arama kurtarma ekibinin özel olarak eğitildiği ifade edilen açıklamada, ekiplerin deprem, sel, heyelan gibi doğal afetlere her an hazır olmasını sağlamak amacıyla AFAD Başkanlığı ile yürütülen eğitim faaliyetleri kapsamında 15 gün sürecek arama kurtarma eğitimi gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada, Başkan Zorluoğlu'nun üzerinde hassasiyetle durduğu itfaiye teşkilat yapısının güçlendirilmesi çalışmalarına devam ettikleri belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda Arama Kurtarma ve Eğitim Şube Müdürlüğümüze bağlı olarak kurulan arama kurtarma ekibine yönelik düzenlenen eğitim çalışmasında, şehir içinde ve kırsal alanda oluşacak doğal afet ve diğer olaylardaki kurtarma vakalarında ileri düzey teknik arama ve kurtarma eğitimi, hem teorik hem uygulamalı olarak verilmektedir. Öte yandan halen Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığında 'kurbağa adam' kursu görmekte olan personelimizle edinilen iki arama ve kurtarma köpeği de ekiplerimize ilave destek olacaktır. Tüm bu çalışmalarımızla meydana gelebilecek deprem, heyelan, sel ve trafik kazalarında malzemesi, aracı ve personeli ile donanımlı bir arama kurtarma ekibi oluşturulması hedeflenmektedir."