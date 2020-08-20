Trabzon Büyükşehir Belediyesi mezbahanesinde kesimler randevu ile yapılacak - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait mezbahanede, Mezbahane Otomasyon ve Online Ödeme Sistemine geçilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, mezbahada 1 Eylül'den itibaren Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ile Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca ortaklaşa yürütülen, Mezbahane Otomasyon ve Online Ödeme Sistemine geçileceği belirtildi.

Sisteme göre, hayvanını burada kestirmek isteyen vatandaşların kimlik numarası veya vergi numarasıyla 888 61 01 nolu hattı arayarak randevu almaları gerektiği kaydedildi.