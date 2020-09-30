Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nde genel sekreter yardımcılığı kaldırıldı - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nde genel sekreter yardımcılığı kaldırıldı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nde bürokratik işlemlerin azaltılması ve daha hızlı hizmet verilebilmesi için genel sekreter yardımcılığı makamının kaldırıldığı belirtildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nde genel sekreter yardımcılığı kaldırıldı, System.String[]

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nde bürokratik işlemlerin azaltılması ve daha hızlı hizmet verilebilmesi için genel sekreter yardımcılığı makamının kaldırıldığı belirtildi.

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, yeni düzenleme ile genel sekreter yardımcılarının yetkilerinin daire başkanlarına verildiği, böylelikle daire başkanlıklarının yetkilerinin güçlendirildiği ifade edildi.

Açıklamada, daire başkanlıklarının artık daha fazla insiyatif kullanabileceklerine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Bir ara kademe olan genel sekreter yardımcılığı makamı kaldırılarak daire başkanları doğrudan genel sekretere ve onun üzerinden de büyükşehir belediye başkanına bağlanmıştır. Bu kararın alınmasında benzer sistemin uygulandığı büyükşehirlerdeki başarı da dikkate alınmıştır. Halen Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapan Mehmet Yanık, TİSKİ Teftiş Kurulu Başkanlığına, Gürcan Başar Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına, Süleyman Gün ise Daire Başkanı ve imar şehircilikle ilgili Başkan Danışmanlığına atanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 10:37 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nde genel sekreter yardımcılığı kaldırıldı - Son Dakika

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