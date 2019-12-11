Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden hamsili 'eser' paylaşımı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden hamsili 'eser' paylaşımı - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden hamsili 'eser' paylaşımı

6 saat önce

TRABZON Büyükşehir Belediyesi'nin Twitter hesabından, ABD'nin Miami kentinde 120 bin dolara satılan sanatçı Maurizio Cattelan'ın, 'Komedyen' adını taşıyan ve duvara bantlanmış gerçek bir muzun sergilendiği eserine göndermede bulunularak, ilginç bir paylaşım yapıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden hamsili 'eser' paylaşımı, System.String[]

TRABZON Büyükşehir Belediyesi'nin Twitter hesabından, ABD'nin Miami kentinde 120 bin dolara satılan sanatçı Maurizio Cattelan'ın, 'Komedyen' adını taşıyan ve duvara bantlanmış gerçek bir muzun sergilendiği eserine göndermede bulunularak, ilginç bir paylaşım yapıldı. Duvara bantlanmış hamsi fotoğrafı, 'Eser dediğin böyle olur. Buğulaması daha da güzel olur' ifadeleriyle paylaşıldı.

Miami kentindeki Perrotin Art Basel Miami'de sergilenen ve İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'a ait olan, 'Komedyen' adını taşıyan ve duvara bantlanmış gerçek bir muzun sergilendiği eseri, 120 bin dolara alıcı buldu. Konunun basında geniş yer alması üzerine Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin Twitter hesabından ilginç bir paylaşım yapıldı. Duvara bantlanmış hamsi fotoğrafı, 'Eser dediğin böyle olur. Buğulaması daha da güzel olur' ifadeleriyle paylaşıldı. Paylaşıma Trabzonlular yorumlarla destek verdi.


Trabzon, Miami, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 11:59 Kaynak: DHA
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