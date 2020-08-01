Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden itfaiye ekiplerine hizmet içi eğitim - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediyesince İtfaiye Dairesi Başkanlığı personeline yönelik, "Etkili iletişim, öfke kontrolü ve stres yönetimi" konularında eğitim semineri düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediye ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen seminerde, katılımcılar "Etkili iletişim, öfke kontrolü ve stres yönetimi" konularında bilgilendirildi.

Seminerde eğitim sorumlusu Yetkin Çoban, itfaiye çağrı merkezi çalışanlarına telefonda etkili iletişim kurma yollarını anlattı.

Yoğun mesai içerisinde çalışan itfaiye personeline önce rahatlatıcı müzik eşliğinde meditasyon yaptıran psikolog uzman Dr. Betül Uzuner, stres yönetimi, öfke kontrolü, hayır diyebilmek ve otokontrol üzerine sunum gerçekleştirdi.

Ayrıca katılımcıların kendilerini görebilmeleri ve tanımaları için de uygulamalı stres testi yapıldı.