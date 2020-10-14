Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden online adres sorgulama hizmeti - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların değişen adres bilgilerine ulaşabileceği online adres sorgulama hizmetini hayata geçirdi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, vatandaşların artık değişen adres bilgilerini "Mekansal Adres Kayıt Sistemi Projesi" sayesinde belediyeye gitmeden internet üzerinden sorgulayabileceği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Mesut Aydoğar, Büyükşehir Belediyesi olarak "Mekansal Adres Kayıt Sistemi Projesi" kapsamında değişen adres bilgilerini vatandaşlara daha hızlı ve belediyeye gelmeden ulaştırabilmek adına online hizmet vermeye başladıklarını ifade etti.

Vatandaşların hayata geçirilen çalışma ile Büyükşehir Belediyesi internet sitesi üzerinden online olarak adres kartlarını alabileceğini aktaran Aydoğar, şunları kaydetti:

"Hemşehrilerimizin yapacakları başvuruda mevcut adres bilgilerini yazmaları veya faturalar, kira sözleşmesi, tapu, yapı kayıt belgeleri ile güncel ada-parsel bilgilerini başvuru ekranına yüklemeleri yeterli olacaktır. Başvuru sonrasında vatandaşlarımızın telefonuna adres kartı bilgisi SMS olarak gönderilecektir. Vatandaşlarımız bu SMS içeriğinde yer alan linke tıklayarak adres kartını kolayca görüntüleyebilecek ve indirebilecektir. Büyükşehir Belediyesi olarak hemşehrilerimizin işini kolaylaştıracak çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz."