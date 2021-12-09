Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden örtü ve orman yangını uyarısı - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları, özellikle yağışın az olduğu son yıllarda bahçe temizliği yaptıktan sonra ateş yakmamaları konusunda uyardı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, son 2 günde 15 ilçede 21 noktasında meydana gelen ve söndürülen orman ve örtü yangınlara değindi.

Yangınların çevre temizliği adı altında yakılan ateşler ve elektrik tellerinin kopması sonucu çıktığı ve kurak geçen mevsimin etkisiyle kısa sürede geniş alanlara yayıldığı belirtilen açıklamada, "Vatandaşlarımızın özellikle yağışın az olduğu son yıllarda bahçe temizliğini yaptıktan sonra biriken yaprak, dal gibi yanıcı maddeleri yakmaya artık yönelmemeleri, bu tür alışkanlıkların bırakılması gerektiği, olası sonuçların vatandaşlarımız ve kamu kaynaklarının yok olması gibi sonuçlar doğuracağının birçok yangında görüldüğü gibi bundan sonra da görüleceği aşikardır." ifadesine yer verildi.