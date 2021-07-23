Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden Rize ve Artvin'deki sel bölgesine destek - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Rize ve Artvin'de meydana gelen selin ardından iş makinelerinin yanı sıra 53 personel ile bölgedeki çalışmalara destek oldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 14 Temmuz'da meydana gelen sel ve heyelandan etkilenen bölgeler ile 21 Temmuz'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan aşırı yağış sonucu sel ve su baskınlarının meydana geldiği Arhavi'de yaraların sarılması için afetin ilk dakikalarından itibaren seferber oldu.

Büyükşehir Belediyesinin 38 iş makinesi ve araçla bölgeye giden 53 personeli çalışmalara katkı sağlıyor.

Açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun şu ifadelerine yer verildi:

"Komşumuz Rize'de yaşanan sel felaketinden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim daha beterinden korusun. Mağduriyet yaşanmaması adına ilk dakikalardan itibaren afet bölgesinde yoğun çalışma gerçekleştiriyoruz. Yine Artvin'de meydana gelen sel ve heyelandan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Her türlü imkanımızla komşularımızın yanında olduğumuzu bilmelerini istiyorum. Kardeş şehirlerimiz için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz."