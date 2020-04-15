Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden sosyal yardım atağı - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Korona virüs salgını ile mücadelede sosyal destek kapsamında ilk etapta 20 bin adet temel gıda ve temizlik paketi dağıtımı gerçekleştirecek.



Koronavirüs salgınının ekonomik ve sosyal etkilerinin Trabzon'da en az düzeyde hissedilmesi adına tüm imkanlarını seferber eden Büyükşehir Belediyesi, süreç içerisinde işini kaybedenler veya ücretsiz izne çıkarılanlar başta olmak üzere, ekonomik sıkıntı içerisinde olan Trabzonlulara ilk etapta 10 bin adet temel gıda paketi desteğinde bulunacak. Gıda paketleri perşembe gününden itibaren vatandaşlara ulaştırılacak.



Büyükşehir Belediyesi tarafından ayrıca hijyene dikkat edilmesi gereken bugünlerde 10 bin adet de temizlik paketi desteği sağlanacak. Yardımların Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun talimatı üzerine Büyükşehir Belediyesi veri tabanı ile birlikte ilçe belediye başkanlıkları, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla istişare içerisinde hazırlanan listeler üzerinden yapılacağı öğrenildi.



2 bin kişiye sıcak yemek dağıtılacak



Trabzon Büyükşehir Belediyesi, muhtaç ailelere 12 ay boyunca verilen sıcak yemek hizmetinin kapsamını genişletme hazırlıklarını da tamamladı. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi gelecek hafta içerisinde kendi yemeklerini pişiremeyecek durumda olan yaşlı veya hasta vatandaşlar ağırlıklı olmak üzere ihtiyaç sahibi 2 bin kişinin evine sıcak yemek hizmeti götürecek. Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların kendi ihtiyaçları doğrultusunda alışveriş yapabilmelerini sağlamak adına da alışveriş desteği verecek. Bu kapsamda 3 bin 500 dar gelirli vatandaşa Kart 61 kapsamında aylık alışveriş desteği sağlanacak.



"Hemşehrilerimizin her zaman yayındayız"



Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, salgının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ekonomik etkilerinin olduğunu belirterek "Trabzon'da da vatandaşımızın bu sıkıntıları yakından hissettiğini biliyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak bu sürecin sıkıntılarını azaltmak için ilk günden itibaren önemli adımlar attık. Halkımızın bilgilendirilmesinden şehrin temizlenmesine, ekonomik tedbirlerden sosyal yardımlara kadar birçok alanda önemli çalışmalar yaptık. Bu kapsamda işini kaybeden, ücretsiz izne çıkarılan ve maddi sıkıntı içerisinde olan hemşehrilerimize ilk etapta 10 bin adet temel gıda, 10 bin adet de temizlik paketi dağıtımı gerçekleştireceğiz. Yardımlarımızı yerine ulaştırırken de listeleri, Büyükşehir Belediyemizin veri tabanı ile birlikte belediye başkanlıkları, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla istişare içerisinde hazırladık. Ayrıca aylık olarak 3 bin 500 vatandaşımıza Kart 61 ile alışveriş desteği sağlayacağız. Yine 2 bin yaşlı, hasta ve dar gelirli vatandaşımıza gelecek hafta evinde sıcak yemek dağıtımına başlayacağız. Korona virüs sürecine göre önümüzdeki günlerde de devam edecek sosyal yardımlarımızla hemşehrilerimizin yanında olacağız" ifadelerini kullandı. - TRABZON