Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne 2 ödül - Son Dakika
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Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne 2 ödül

6 saat önce

Uluslararası Altın Kentler Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak verilen Golden City Awards ödülleri, sahiplerini buldu.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne 2 ödül, System.String[]

Uluslararası Altın Kentler Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak verilen Golden City Awards ödülleri, sahiplerini buldu.


"Yaşama Değer Katanlar" Şehircilik Ödülleri adı altında düzenlenen gecede Trabzon Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılı en başarılı Büyükşehir Belediyesi ve 'Engelsiz Yaşam Projesi' ile en iyi proje ödülüne layık görüldü.


Kamu kurum kuruluşları ile sanat, siyaset ve iş dünyasının saygın isimlerinin katılım sağladığı gecede pek çok kategorideki ödüller törenle sahiplerine verildi. Akademik kuruldan oluşan yarışma seçici jürisi, Trabzon Büyükşehir Belediyesinin "Engelsiz Yaşam Akademisi" projesini 2019 yılının en başarılı projesi seçerek ödüle değer buldu. Yine 'Halkın Enleri' kategorisinde yapılan oylamada halkın başarılı bularak en çok oy verdiği Trabzon Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılının en başarılı Büyükşehir Belediyesi seçildi.


Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu yoğun programı nedeniyle geceye katılamazken, ödüller Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüseyin Hilmi Saran'a takdim edildi. - TRABZON

Siyaset, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 12:27 Kaynak: İHA
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