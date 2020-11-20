Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin 2021 yılı bütçesi oy birliği ile onaylandı - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin 2021 yılı bütçesi oy birliği ile onaylandı

20.11.2020 19:51
Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin 2021 yılı bütçesi oy birliği ile onaylandı, System.String[]

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi kasım ayı toplantıları, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu başkanlığında yapılan 10. oturumla sona erdi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi kasım ayı toplantıları, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu başkanlığında yapılan 10. oturumla sona erdi. Toplantıda Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin 2021 yılı mali gelir ve gider bütçeleri, oy birliği ile kabul edildi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen toplantıda öncelikle ilçe belediyelerinin 2021 yılı bütçe müzakerelerine geçildi. Müzakerelerin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu tarafından meclis üyelerinin onayına sunulan ilçe belediyelerinin bütçeleri, oy birliği ile onaylandı.

Büyükşehir Belediyesinin 2021 mali yılı bütçe müzakeresi öncesi bilgilendirmede bulunan Başkan Zorluoğlu, "2021 yılı mali yılı gider bütçemiz 1 milyar 40 milyon TL. Bu tutarın 740 milyon lirası gelir bütçesinden, yaklaşık 300 milyon lirası borçlanma ile karşılanacak. Böylece 2021 yılı bütçemiz 2020 bütçesine göre yüzde 26,37 oranında artmış oluyor. Ancak yatırımlar itibarıyla baktığımızda, yatırımların bütçeye oranı geçen yıla göre yüzde kırk oranında artmış durumdadır. Yani geçen yıldan yüzde 40 daha fazla bir yatırım bütçemiz, 2021 yılı içerisinde olacak inşallah. 2020 yılı bütçemizin gerçekleşme durumuna baktığımızda, gerek gelir gerek gider bütçesinin yüzde 80 civarında gerçekleşeceğini düşünüyoruz. 10'uncu ay rakamlarına bakıldığında yüzde 80 bir gerçekleşme olduğunu görüyoruz. Bu esasında pandeminin yoğun yaşandığı bir yılda iyi bir bütçe uygulaması oldu. Bu manada Meclisimiz geçen yıl bütçeyi doğru tahmin etti ve uygulaması da Meclisimizin kabul ettiği şekilde gerçekleşmiş oldu" dedi.

Dengeli bir şekilde çalıştıklarını dile getiren Başkan Zorluoğlu, "Hem Büyükşehir Belediyesi hem de ilçe belediye başkanları olarak mutlaka kendi dönemimizde yatırım yapacak bir bütçeye sahip olmalıyız ama bizden sonraki dönemlere de ödemeyecekleri bir yükü devretmemiz gerekiyor. Dengeli bir yaklaşımla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Şu anda 382 milyon lira borcu olan bir belediyeyiz. 1 milyar 40 milyonluk bir bütçemiz var. Borçlanma kapasitemizin sadece yüzde 38'ini kullanıyoruz. Türkiye'deki büyükşehir belediyelerinin borç durumlarını çok iyi bilen bir Belediye Başkanı olarak, borçlanma kapasitemizin çok altındayız. 382 milyon TL borç, 30 büyükşehir belediyesi arasındaki en düşük borçtur. Belediyeyi yönetim süremiz bittiğinde de büyük ihtimalle Trabzon Büyükşehir Belediyesi, en az borçlu belediyelerden biri olarak devredilecektir" şeklinde konuştu.

Başkan Zorluoğlu'nun açıklamalarının ardından Plan Bütçe Komisyonu Başkanı tarafından Büyükşehir Belediyesi 2021 mali yılı gelir gider bütçesi ile ilgili Meclis üyelerine sunum yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu tarafından meclis üyelerinin onayına sunulan Büyükşehir Belediyesi 2021 yılı bütçesi, oy birliği ile kabul edildi.

Bütçelerin kabul edilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Zorluoğlu, "Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı olarak oy birliği ile kabul edilen 2021 yılı bütçemizin şehrimize ve 18 ilçemizin tamamına hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Yine 18 ilçemizin bütçeleri de Meclisimizin oy birliği ile kabul edildi. Her ilçemizin bütçesi o ilçemize ve şehrimizin güzel insanlarına hayırlı olsun inşallah. Bütçenin hazırlanmasında emek sarf eden değerli mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Titiz bir şekilde bütçeyi inceleyen, gerekli gördüğü yerlerde de müdahale eden Plan Bütçe Komisyonu başkanımızın şahsında komisyon üyelerimize ve son olarak da Meclisimizin siz değerli mensuplarına verdiğiniz kabul oyu için teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sizleri temin ediyorum ki bu bütçenin her bir kuruşu her bir lirası, Trabzon'da insanlarımızın daha konforlu ve rahat bir şehirde yaşaması için kullanılacaktır. Şeffaf bir şekilde, her an denetlenebilir bir anlayışla ve sorduğunuz her soruya da cevap verecek rahatlıkla bütçemizi kullanacağız. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin oy birliği ile onaylanan 2021 mali yılı gider bütçeleri şu şekilde oluştu:

Büyükşehir Belediyesi 1 milyar 40 milyon TL; Akçaabat Belediyesi 135 milyon TL; Araklı Belediyesi 30 milyon TL; Arsin Belediyesi 34 milyon 152 bin 675 TL; Beşikdüzü Belediyesi 23 milyon 250 bin TL; Çarşıbaşı Belediyesi 16 milyon 870 bin TL; Çaykara Belediyesi 24 milyon 206 bin TL; Dernekpazarı Belediyesi 4 milyon 700 bin TL; Düzköy Belediyesi 19 milyon 900 bin TL; Hayrat Belediyesi 8 milyon 437 bin 500 TL; Köprübaşı Belediyesi 7 milyon TL; Maçka Belediyesi 33 milyon 500 bin TL; Of Belediyesi 34 milyon TL; Ortahisar Belediyesi 242 milyon 600 bin TL; Sürmene Belediyesi 29 milyon TL; Şalpazarı Belediyesi 19 milyon 688 bin 350 TL; Tonya Belediyesi 14 milyon 477 bin 500 TL; Vakfıkebir Belediyesi 30 milyon 18 bin 477 TL ve Yomra Belediyesi 40 milyon 250 bin TL." - TRABZON

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin 2021 yılı bütçesi oy birliği ile onaylandı
Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin 2021 yılı bütçesi oy birliği ile onaylandı

Büyükşehir Belediyesi, Murat Zorluoğlu, Trabzon, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin 2021 yılı bütçesi oy birliği ile onaylandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 20 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 141 kişi vefat etti, 5103 yeni vaka tespit edildi Gülsüm'ü öldürdüğünü itiraf eden sevgili ifadesinde çark etti: Cinsel ilişki sırasında öldü Evde çıkan yangında alevlerin arasına dalan oğul, babasını çıkardı ama yaşlı adam hayata tutunamadı İngiliz perakende devleri Peacocks ve Jaeger iflas etti Kasımpaşa'da 7 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı Kısıtlama öncesi vatandaşlara market uyarısı: Depolarda ürün var, telaşa gerek yok Pfizer, koronavirüs aşısının acil kullanımı için ABD Gıda ve İlaç Dairesine başvuruda bulundu "Bakkala gidiyorum" diye evden çıkan oyuncu Broselianda Hernandez'in cansız bedeni bulundu
İBB'den toplu taşımada 'kısıtlama' düzenlemesi İBB'den toplu taşımada 'kısıtlama' düzenlemesi         
19:41
Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye'de de koronavirüs hastalarında kullanılan Remdesivir ilacını askıya aldı Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye'de de koronavirüs hastalarında kullanılan Remdesivir ilacını askıya aldı         
18:55
Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs temaslı kişilerle ilgili yeni karar Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs temaslı kişilerle ilgili yeni karar         
17:29
TIR'la çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü, ağabeyi gözyaşlarına boğuldu TIR'la çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü, ağabeyi gözyaşlarına boğuldu         
17:04
Maket trafik polisine pompalı tüfekle ateş açtılar, kalemle sakal ve bıyık çizdiler Maket trafik polisine pompalı tüfekle ateş açtılar, kalemle sakal ve bıyık çizdiler         
16:25
Oyuncu Engin Hepileri, sessiz sedasız Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı Oyuncu Engin Hepileri, sessiz sedasız Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı         
15:54
Nijeryalı iş insanı Orji Kalu, Arsenal'i satın almak için harekete geçti Nijeryalı iş insanı Orji Kalu, Arsenal'i satın almak için harekete geçti         
15:46
Rüzgara kapılan Türk paraşütçü, Lübnan kıyılarına zorunlu iniş yaptı Rüzgara kapılan Türk paraşütçü, Lübnan kıyılarına zorunlu iniş yaptı         
15:23
Pes dedirten olay! Gündüz vakti otobanda arabalarını yol kenarına çekip ilişkiye girdiler Pes dedirten olay! Gündüz vakti otobanda arabalarını yol kenarına çekip ilişkiye girdiler         
15:01
Küçük yaştaki erkek çocuklarla ilişkiye giren kadına 7 yıl hapis! Kocası küvette bastı Küçük yaştaki erkek çocuklarla ilişkiye giren kadına 7 yıl hapis! Kocası küvette bastı         
14:04
Bomba iddia: Selin Ciğerci, eşi Gökhan Çıra ile yakınlaşan Melisa Emirbayer'in evine bıçakla gidip şiddet uyguladı Bomba iddia: Selin Ciğerci, eşi Gökhan Çıra ile yakınlaşan Melisa Emirbayer'in evine bıçakla gidip şiddet uyguladı         
13:56
Kafalar karışınca Bakanlık devreye girdi! 24 soruda koronavirüs tedbirleri Kafalar karışınca Bakanlık devreye girdi! 24 soruda koronavirüs tedbirleri         
13:16
Zonguldak'taki vaka sayıları alarm vermeye başladı! Yoğun bakım ünitelerinin yüzde 100'ü dolu Zonguldak'taki vaka sayıları alarm vermeye başladı! Yoğun bakım ünitelerinin yüzde 100'ü dolu         
13:06
10 dakika boyunca ayıyla boğuşan vatandaşı çoban köpekleri kurtardı 10 dakika boyunca ayıyla boğuşan vatandaşı çoban köpekleri kurtardı         
12:53
Bakan Koca iddialara TBMM'de cevap verdi: O firmaya ruhsat vermek isteyen arkadaşı görevden aldım Bakan Koca iddialara TBMM'de cevap verdi: O firmaya ruhsat vermek isteyen arkadaşı görevden aldım         
12:45
Ameliyat sonrası narkozun etkisindeki genç kadın, belediye başkanının adını sayıkladı Ameliyat sonrası narkozun etkisindeki genç kadın, belediye başkanının adını sayıkladı         
10:29
"Bugüne kadar sustum" diyen Gökçek'ten Arınç'a çok sert sözler: Sen ne biçim AK Partilisin         
09:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2020 19:55:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin 2021 yılı bütçesi oy birliği ile onaylandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei