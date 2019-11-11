Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Büyükşehir Belediyesinin asfalt ve beton üretim tesisleri, büz üretim tesisi ve taş kırma/eleme tesisinde incelemelerde bulundu.

Tesislerin talep ve eksikleri ile üretim raporları hakkında yetkililerden brifing alarak çalışanlarla sohbet eden Zorluoğlu, Trabzon'un ihtiyaçlarının karşılanması hususunda üretimden gelen gücün hizmete dönüştürülmesinin ciddi önem taşıdığını belirtti.

Üretim faaliyetlerini artırarak sürdüreceklerini ifade eden Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"En başta şehrimizin coğrafi yapısından kaynaklanan nedenlerden ötürü 20 bin kilometrenin üzerinde yol ağımız bulunuyor. Ülkemizin en uzun yol ağına sahip şehriyiz. Halkımıza hizmette çok önemli unsurlardan biri olan yollarımızda yapım, bakım ve onarım çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürürken üretimden gelen gücümüzü daha da fazla kullanmalıyız. Bu nedenle daha fazla, daha nitelikli üretim yapmak ve böylece halkımıza hizmetimizi daha da artırmak için çalışmalar gerçekleştireceğiz."