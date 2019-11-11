Son Dakika Haberleri: Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları
Son Dakika Güncel Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları

6 saat önce

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Büyükşehir Belediyesinin asfalt ve beton üretim tesisleri, büz üretim tesisi ve taş kırma/eleme tesisinde incelemelerde bulundu.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları, System.String[]

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Büyükşehir Belediyesinin asfalt ve beton üretim tesisleri, büz üretim tesisi ve taş kırma/eleme tesisinde incelemelerde bulundu.

Tesislerin talep ve eksikleri ile üretim raporları hakkında yetkililerden brifing alarak çalışanlarla sohbet eden Zorluoğlu, Trabzon'un ihtiyaçlarının karşılanması hususunda üretimden gelen gücün hizmete dönüştürülmesinin ciddi önem taşıdığını belirtti.

Üretim faaliyetlerini artırarak sürdüreceklerini ifade eden Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"En başta şehrimizin coğrafi yapısından kaynaklanan nedenlerden ötürü 20 bin kilometrenin üzerinde yol ağımız bulunuyor. Ülkemizin en uzun yol ağına sahip şehriyiz. Halkımıza hizmette çok önemli unsurlardan biri olan yollarımızda yapım, bakım ve onarım çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürürken üretimden gelen gücümüzü daha da fazla kullanmalıyız. Bu nedenle daha fazla, daha nitelikli üretim yapmak ve böylece halkımıza hizmetimizi daha da artırmak için çalışmalar gerçekleştireceğiz."

Murat Zorluoğlu, Trabzon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 04:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Terörden gözaltına alınan HDP'li Belediye Başkanı Azim Yacan tutuklandı
Rapor yayınlandı: Seçimden sonra İBB'den 3 bin 400 işçi işten çıkarılmış Barış Yarkadaş'ın fidan dikimi iddiasını Orman Genel Müdürü yalanladı Ulusal Kanal, Türksat borcunu yarın akşama kadar ödeyemezse kapanabilir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 22:56:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]