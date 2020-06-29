Trabzon Büyükşehir Belediyesi otobüs filonusu güçlendirdi - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediyesi otobüs filonusu güçlendirdi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, yeni aldığı 20 otobüs ile araç parkını genişletti.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, yeni aldığı 20 otobüs ile araç parkını genişletti.

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Yeni otobüslerin hizmete girmesi dolayısıyla Moloz mevkisindeki harekat amirliğinde düzenlenen törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, otobüslerle ilgili vatandaşların zaman zaman serzenişleri bulunduğunu, onların taleplerini yerine getirmek için harekete geçtiklerini söyledi.

Alınan 20 yeni otobüsün toplam maliyetinin 18 milyon lira olduğuna değinen Zorluoğlu, "Yeni otobüslerimizle birlikte yolcu taşıma kapasitemiz de yüzde 20 oranında artmış oluyor. Otobüslerimiz şehrimize hayırlı uğurlu olsun. 60 yeni şoför alımı sürecinde de mülakat aşamasına geldik. Mevcut şoförlerimizi de ciddi bir eğitime tabi tutmaya başlıyoruz. Sadece şoförlerimizi değil esasında Büyükşehir Belediyemizin eğitim ihtiyaç analizini yapıyoruz ve tüm birimlerimizdeki personelimize dönük eğitim ihtiyacını tespit ediyoruz." diye konuştu.

Şehrin beklenti içerisinde olduğu dolmuş modernizasyonu konusunu da çözüme kavuşturduklarını ifade eden Zorluoğlu, şöyle devam etti:

"Dolmuş modernizasyonu meselesini geçtiğimiz aylarda Şoförler Cemiyeti ve ilgili taraflarla yaptığımız müzakereler sonucunda çözüme kavuşturduk. 2020 yılı içerisinde çok daha konforlu, klimalı, güvenli ve güzel dolmuşlarla vatandaşlarımız seyahat edebilecekler. Ayrıca kırk tane dolmuşumuzu 80 taksiye dönüştürdük. Ortahisar'da 89 taksi vardı, 80 daha ilave ettik, 23 yeni taksi durağı oluşturduk. Artık toplu ulaşımla yolculuk yapmak istemeyenler, rahatlıkla kendisine en yakın taksiye ulaşabilecek. Yine Akçaabat dolmuş modernizasyonu konusunu da bir karara bağladık. Önümüzdeki aylarda Akçaabat'taki dolmuşları da otobüse dönüştürüyoruz."

Törene, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekilleri Atilla Ataman ve Mehmet Karaoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ahmet Adanur, TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi, ilçe belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Murat Zorluoğlu, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 14:25 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon Büyükşehir Belediyesi otobüs filonusu güçlendirdi - Son Dakika

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