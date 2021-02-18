Trabzon Büyükşehir Belediyesi personel alımı noter huzurunda gerçekleşecek - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediyesi bünyesinde zabıta yardımcı personeli ve güvenlik görevlisi personeli alımı, noter huzurunda kurayla gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, belediye iştiraklerinden Turkuaz Otopark İnşaat ve Ticaret AŞ'nin zabıta yardımcı personeli ve güvenlik görevlisi alımı için noter kurası yöntemi uygulanacağı bildirildi.

Toplam 724 kişinin geçerli başvuru yaptığı alımda, 620 zabıta yardımcı personelinden 30 asil, 6 yedek, 88 erkek güvenlik görevlisinden 20 asil ve 4 yedek, 16 kadın güvenlik görevlisinden 10 asil ve 2 yedek olacak şekilde, kura çekimine hak kazanan adaylar için 19 Şubat Cuma günü Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde saat 14.00'te yapılacak kura çekimi, Büyükşehir Belediyesi internet sayfası üzerinden canlı yayınlanacak.