Trabzon Büyükşehir Belediyesi personeline psikolojik destek - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediyesince personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinden olumsuz etkilenmemesi için psikolojik destek semineri düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, çalışanların Kovid-19 salgını sürecinden olumsuz etkilenmemesi ve kaygıya kapılmaması adına psikolojik destek semineri organize edildiği belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen "Kovid-19 Sürecinde Ruhsal Öneri ve Yöntemler" konulu seminerine çalışanların da yoğun ilgi gösterdiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Katılımcılara, Psikolog Dr. Betül Uzuner tarafından verilen seminerde, koronavirüs salgını sürecinde nasıl davranılması gerektiği, oluşabilecek anksiyete ve panik nöbetiyle mücadele ile güzel vakit geçirmek için yapılması gereken aktiviteler hakkında bilgi aktarıldı. Uzuner, ayrıca insanın kendisine karşı anlayışlı olmasının önemi, sevginin insan hayatındaki yeri ve sosyal bağların telefonla da olsa korunması gerektiği ile ilgili de önerilerde bulundu."