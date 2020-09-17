Trabzon Büyükşehir Belediyesi 'sağlıklı çevre' ödülü aldı - Son Dakika

Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması'na katılan Trabzon Büyükşehir Belediyesi, "sağlıklı çevre" ödülü kazandı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Sağlıklı Kentler Birliği tarafından düzenlenen yarışmaya 35 üye belediyenin 102 proje ile başvurduğu belirtilerek, yarışmanın sosyal sorumluluk, sağlıklı şehir planlaması, sağlıklı yaşam ve sağlıklı çevre kategorilerinde gerçekleştirildiği ifade edildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin yarışmaya 'Trabzon İklim Değişikliği ile Mücadele Ediyor' projesiyle başvurduğuna işaret edilen açıklamada, "Başvuru yaptığımız Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması'nda 'Sağlıklı Çevre' ödülünü kazanmanın mutluluğu içerisindeyiz. Projemiz, Büyükşehir Belediyeleri'nin yer aldığı Sağlıklı Çevre kategorisinde yapılan 13 proje başvurusu arasında birinci olmuştur." ifadesi kullanıldı.

Proje kapsamında konferans ve seminerler düzenlendiğine işaret edilerek, kentte güneş enerjisi ve entegre pil ile güç üretebilen 5 akıllı ve çevre dostu otobüs durakları kurulduğu kaydedildi.