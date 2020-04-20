Trabzon Büyükşehir Belediyesi siperlikli ve tıbbi maske üretimine başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trabzon Büyükşehir Belediyesi siperlikli ve tıbbi maske üretimine başladı - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediyesi siperlikli ve tıbbi maske üretimine başladı

6 saat önce

Trabzon Büyükşehir Belediyesi bünyesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında siperlikli ve tıbbi maske üretimine başlandı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi siperlikli ve tıbbi maske üretimine başladı, System.String[]

Trabzon Büyükşehir Belediyesi bünyesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında siperlikli ve tıbbi maske üretimine başlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin her alanda Kovid-19 ile mücadele edildiği belirtilerek süreç içerisinde işini kaybedenler veya ücretsiz izne çıkarılanlar başta olmak üzere ekonomik sıkıntı içerisinde olan Trabzonlulara ilk etapta 10 bin adet temel gıda paketi ve 10 bin adette temizlik paketi dağıtılacağı belirtildi.

Koronavirüs sürecinde maske takmanın gerekliliğine vurgu yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 10 bin adet temizlik paketinin her birine 5 adet de maske konulduğu bildirildi.

Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun talimatıyla toplam 50 bin adet maskenin doğrudan Trabzon halkına ulaştırdığı belirtilerek, "Büyükşehir Belediyesi tarafından bugüne kadar pazar yerleri, duraklar, otobüsler ve minibüslerde 75 bin adet, ilçe belediyelerine 50 bin adet, temizlik paketleriyle vatandaşa doğrudan 50 bin adet, kamu kurum ve kuruluşlarına 20 bin adet olmak üzere toplam 195 bin adet ücretsiz maske dağıtımı yapıldı." ifadelerine yer verildi.

Büyükşehir Belediyesinin sağlık çalışanları için de kolları sıvadığı işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Trabzon Büyükşehir Belediyesi, kendi imkanları ile '3D Maske' üretimine başladı. Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk etapta 250 adet siperlik maske üretilirken, 250 siperlik maske de piyasadan temin edildi. Siperlik maskeler, sağlık çalışanlarına verilmek üzere İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edilecek. Yine Büyükşehir Belediyesi ile Ortahisar Halk Eğitim Merkezi iş birliği içerisinde günde 6 bin adet maske üretimi gerçekleştiriliyor. Maske üretiminin kısa zaman içerisinde 10 bine çıkarılması hedefleniyor."

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Başkan Murat Zorluoğlu, sosyal belediyecilik anlayışıyla yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirtti.

Zorluoğlu, vatandaşların sıkıntılarını giderme noktasında gece gündüz demeden çalıştıklarını vurgulayarak "Büyükşehir Belediyesi olarak bu sürecin sıkıntılarını azaltmak için ilk günden itibaren önemli adımlar attık ve atmaya da devam ediyoruz. Ekiplerimiz ilk etapta hazırladığımız 10 bin adet temel gıda ve 10 bin adet temizlik paketini 18 ilçedeki vatandaşlarımıza yoğun bir gayret göstererek ulaştırdı. Bugüne kadar pazar yerleri, otobüsler, minibüsler, kamu kurum ve kuruluşlarımız, ilçe belediyelerimiz ve vatandaşımıza doğrudan olmak üzere 195 bin adet ücretsiz maske dağıttık. Yine Büyükşehir Belediyesi olarak siperlik ve normal maske üretimine başladık. Bu konuda oldukça hassasız ve her alanda titiz bir çalışma sergiliyoruz. Halkımızın koronavirüs salgınının etkilerini en azami düzeyde hissetmesi adına sosyal yardım desteklerimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 03:41 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Koronavirüs 27 güne kadar vücutta kalabilir
Koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşı ziyaret eden annesi ve ablası da salgına yenik düştü Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Virüs 27 güne kadar vücutta kalabilir Eşiyle birlikte silahlı saldırıya uğrayan CHP'li belediye başkanı Mümtaz Şenel: Olayın Salda Gölü'yle alakası yok Plazma tedavisi nedir?: İngiltere'nin koronavirüse karşı ulusal çapta denemeye hazırlandığı tedavi yöntemi Korona önlemleri alan genç adam, vinçle çıktığı 5. katta kız arkadaşına evlilik teklif etti Sosyal medyada canlı yayın yapan Feyzioğlu, "FETÖ'cü oldun" yorumuna çok kızdı Kız arkadaşıyla sosyal mesafeye uymayan üniversiteli: Sevgililere bir şey denmesin İzmir'de doktor 2 kardeş koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti İstanbul'da 114 bin kişiye yapılacak 1.000'er TL'lik ikinci faz destek ödemeleri başladı Sigorta şirketleri, koronavirüs nedeniyle trafik ve kasko sigortasında yüzde 30'u aşan indirim yaptı IMF Başkanı Georgieva: Koronavirüs krizi 170 ülkenin ekonomisini daraltacak Oxford Üniversitesi Profesörü Sarah Gilbert: Aşı, bireyleri bir ömür boyu koronavirüse karşı koruyamayaz Pendik'te ambulansa saldıranlara 11,5 yıla kadar hapis istendi İngiltere'de koronavirüse karşı geliştirilen aşı insanlar üzerinde test edilmeye başlanacak
Zulte Waregem'de kiralık oynayan Cyle Larin Beşiktaş'a geri dönüyor! Zulte Waregem'de kiralık oynayan Cyle Larin Beşiktaş'a geri dönüyor!         
22:22
ABD'de Trump ve eyalet valileri arasında 'test kapasitesi' krizi yaşanıyor ABD'de Trump ve eyalet valileri arasında 'test kapasitesi' krizi yaşanıyor         
22:05
Bilim insanları korona taşıyıcısının hastalığı en fazla bulaştırdığı zaman dilimini belirledi Bilim insanları korona taşıyıcısının hastalığı en fazla bulaştırdığı zaman dilimini belirledi         
21:55
ABD'de petrol fiyatlarında tarihi düşüş! Petrol ilk defa negatif fiyattan işlem gördü ABD'de petrol fiyatlarında tarihi düşüş! Petrol ilk defa negatif fiyattan işlem gördü         
21:26
Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'lerin kurulumu ertelendi Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'lerin kurulumu ertelendi         
21:22
İrem Derici, mesajları ifşa olan Kerem Tunçeri'ye destek verdi İrem Derici, mesajları ifşa olan Kerem Tunçeri'ye destek verdi         
21:14
Ceset kokusunu alan akbabalar New York semalarını işgal etti Ceset kokusunu alan akbabalar New York semalarını işgal etti         
21:06
Fransa'da 20 Nisan itibariyle koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 547 artarak 20 bin 265'e yükseldi Fransa'da 20 Nisan itibariyle koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 547 artarak 20 bin 265'e yükseldi         
21:06
Dünyada koronavirüsü atlatanların sayısı 20 Nisan itibariyle 640 bini aştı Dünyada koronavirüsü atlatanların sayısı 20 Nisan itibariyle 640 bini aştı         
20:56
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kalan maçların 6 gün oynanmasını önerdi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kalan maçların 6 gün oynanmasını önerdi         
20:35
Son Dakika: Türkiye'de 20 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 123 artarak 2140'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 20 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 123 artarak 2140'a yükseldi         
20:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı öncesi normalleşme adımı atmak istiyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı öncesi normalleşme adımı atmak istiyoruz         
20:07
Belçika kulübü Lokeren koronavirüs nedeniyle iflas bayrağını çekti! Belçika kulübü Lokeren koronavirüs nedeniyle iflas bayrağını çekti!         
19:59
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li belediyelere sert tepki: Amaç halka yardım etmek değil, şov yapmak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li belediyelere sert tepki: Amaç halka yardım etmek değil, şov yapmak         
19:44
Son Dakika: 31 ilimizde 23, 24, 25 ve 26 Nisan tarihlerinde yeniden sokağa çıkma yasağı ilan edildi Son Dakika: 31 ilimizde 23, 24, 25 ve 26 Nisan tarihlerinde yeniden sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
19:28
İtalya'da 20 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 454 artarak 24 bin 114'e yükseldi İtalya'da 20 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 454 artarak 24 bin 114'e yükseldi         
19:18
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib'de ateşkesi ihlal eden Esed Rejimi'ne gözdağı: Bunun bedelini ödeyecekler Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib'de ateşkesi ihlal eden Esed Rejimi'ne gözdağı: Bunun bedelini ödeyecekler         
19:14
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 449 artarak 16 bin 509'a yükseldi İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 449 artarak 16 bin 509'a yükseldi         
18:56
Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşini vuran şüpheli çocuk cinsel istismarcısı çıktı Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşini vuran şüpheli çocuk cinsel istismarcısı çıktı         
18:49
PSG'ye transfer olacağı iddia edilen Alex Telles'ten Galatasaray yüzde 10 pay alacak PSG'ye transfer olacağı iddia edilen Alex Telles'ten Galatasaray yüzde 10 pay alacak         
18:35
Aydın'da il il gezen 5 pazarcıda koronavirüs çıktı, 22 ev karantinaya alındı Aydın'da il il gezen 5 pazarcıda koronavirüs çıktı, 22 ev karantinaya alındı         
18:26
Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in annesi koronadan vefat etti Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in annesi koronadan vefat etti         
18:25
Çin, Bambu Fareleri'nin tüketimini yasakladı Çin, Bambu Fareleri'nin tüketimini yasakladı         
18:24
Seyahat izin belgesi alma sırasında sosyal mesafe hiçe sayıldı, maske unutuldu Seyahat izin belgesi alma sırasında sosyal mesafe hiçe sayıldı, maske unutuldu         
18:20
Koronavirüs salgını ile mücadele eden Almanya, Danimarka ve İtalya'dan normalleşme adımları Koronavirüs salgını ile mücadele eden Almanya, Danimarka ve İtalya'dan normalleşme adımları         
18:11
Koronavirüs anketinde dikkat çeken sonuç: Ekonominin hızlı bir şekilde toparlanması mümkün değil Koronavirüs anketinde dikkat çeken sonuç: Ekonominin hızlı bir şekilde toparlanması mümkün değil         
18:02
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın cenazesine katılanlar karantinaya alındı Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın cenazesine katılanlar karantinaya alındı         
17:49
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilgilendiği N'Sakala için Alanyaspor'dan tepki: Devreye giren takıma cephe alırız Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilgilendiği N'Sakala için Alanyaspor'dan tepki: Devreye giren takıma cephe alırız         
17:46
Erdoğan'ın yol inşaatı eleştirisine İBB'den 10 maddelik cevap: Yol inşaatı durdurulduğunda şu anki Ulaştırma Bakanı yönetimdeydi Erdoğan'ın yol inşaatı eleştirisine İBB'den 10 maddelik cevap: Yol inşaatı durdurulduğunda şu anki Ulaştırma Bakanı yönetimdeydi         
17:29
İngiltere'de koronavirüse karşı geliştirilen aşı insanlar üzerinde test edilmeye başlanacak İngiltere'de koronavirüse karşı geliştirilen aşı insanlar üzerinde test edilmeye başlanacak         
17:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2020 22:30:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzon Büyükşehir Belediyesi siperlikli ve tıbbi maske üretimine başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]