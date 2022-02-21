Trabzon Büyükşehir Belediyesi şoförlere eğitim verilecek - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından, Toplu Taşıma Araç Sürücülerine Yönelik Eğitim Programının tanıtım toplantısı yapıldı.

Program kapsamında il genelinde toplu taşıma hizmeti veren otobüs, taksi, dolmuş, minibüs, S plakalı hatlarda yaklaşık 1500 şoför esnafına eğitim verilecek.

Toplantıya Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ahmet Adanur, Trabzon Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hakan Usta, ilçe şoförler odası başkanları ve belediyenin ilgili daire amirleri de katıldı.

Zorluoğlu, burada yaptığı konuşmada, ulaşım konusunun vatandaşlar tarafından öncelikli bir sorun olarak gördüğünü belirterek, "Neredeyse tüm anket ve araştırmalarda mutlaka ilk 5 içinde trafik ve ulaşım sorunu çıkıyor. Bu bir sorun olarak görülüyor. Kamu kurumlarına ve belediyelere düşen görev, vatandaşların sorun olarak gördüğü bu meseleyi çözmek için gerekli adımları atmaktır." dedi.

Görev süreleri boyunca yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Zorluoğlu, "Ulaşım Sisteminin tek elden yönetilmesi için binamızı yaptık. Ulaşım Daire Başkanlığı ve Ulaşım A.Ş. Genel Müdürlüğü buraya taşındı. Yeni yazılım programları satın aldık. Trabzon'da ki bütün toplu taşıma sistemini oradan trafiği yönlendirecek şekilde çok daha etkili şekilde alt yapıya kavuşmuş oluyoruz. Dolmuş dönüşümü büyük oranda tamamlandı. Çok da beğenildi." diye konuştu.

Zorluoğlu, Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Projesi'nden (SAMP) bahsederek, şunları kaydetti:

"4.8 milyon avro hibe aldık. İhale süreci devam ediyor. Ulaşım Master Planının ön gördüğü çözümleri bu projeyle hayata geçireceğiz. Bisiklet ve yürüyüş yolları, kavşak dinamizasyon sistemleri, akıllı kavşak uygulamaları, akıllı duraklar gibi Ulaşım Master Planının ortaya koyduğu çözümleri, kaynak kullanarak hayata geçirmiş olacağız. Kahramanmaraş Caddesinin ilk 400 metresi, Cumhuriyet Caddesine kadar olan bölüm, bu ay sonu itibariyle araç trafiğine kapatılıyor. Haziran ayının 15'ine kadar hedefimiz Kahramanmaraş Caddesinde düzenlemeyi tamamlayıp, orayı yayalaştırmak."

Şoför Sertifika Programı da uygulayacaklarını ifade eden Zorluoğlu, "Bu dolmuş dönüşümü çalışan personelimizin, şoför esnafımızın aynı zamanda bir eğitime tabi tutulması, bu eğitim sonucunda dolmuşa bineceklere bir kimlik kartı verilmesi ön görülüyor. Arkadaşlar bana da kart çıkarmışlar, bende dolmuş kullanabilirim. Bu eğitimleri Trabzon Üniversitemizle beraber başlattık. Dolmuş şoförü kardeşlerimize belli süre içinde bu eğitim verilecek." dedi.

Zorluoğlu, eğitimin zorunlu olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu eğitim almayan şoför esnafımızın kart alması mümkün olmayacak, kart almayan da araç sürmesi mümkün olmayacak. Hem uzun sürmüyor. Hem de inşallah zamana yayarak, şoför esnafımızı sıkıştırmadan, esnek şekilde program dizayn edilmek suretiyle eğitim vermek istiyoruz. Acil kurtarma ilk yardım, yol ve trafik bilgisi, isteğe bağlı olarak yabancı dil eğitimi verilecek."

Her araca ticari araç tanıtım kartı vereceklerini anlatan Zorluoğlu, "Araç sahipleri ve araç sürücüleri kimdir. Bunları daha standart hale getiriyoruz. Bu eğitimler statik eğitimler değil. Süreklilik arz etmek durumunda. Gerekli şikayetler de eğitime ihtiyaç olduğu yönünde. Gereken denetimler yapılacak. Sadece odaların denetimi olmuyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri de yollarda olacak. Bu alanda odalarımızla birlikte çalışacağız. Trabzon'da dolmuş sisteminde sorunumuz yok desek olmaz." diye konuştu.

Zorluoğlu, eğitimlerin 40'ar kişilik 2 grup halinde haftanın 3 günü Trabzon Üniversitesi İletişim Fakültesi binasında Prof. Dr. Erdem Taşdemir, öğretim görevlisi Gülseren Günaydın, araştırma görevlisi Serkan Kabak tarafından verileceğini sözlerine ekledi.

Öte yandan Zorluoğlu ile Sürmene Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ekrem Yılmaz arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Yılmaz, verilen eğitimler konusunda oda başkanlarıyla görüşmeden karar verildiğini iddia etti.