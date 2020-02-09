Trabzon Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanları için yem dağıttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trabzon Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanları için yem dağıttı - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanları için yem dağıttı

6 saat önce

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, il genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve soğuk havadan etkilenen sokak hayvanları için yem dağıttı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanları için yem dağıttı, System.String[]

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, il genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve soğuk havadan etkilenen sokak hayvanları için yem dağıttı.

Büyükşehir Belediyesi, yazılı açıklamasında, sahipsiz hayvanları her zaman can dostları olarak gördüklerini, bu anlayışla şehir merkezi ve ilçelerde onlar için yoğun çalışma gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Kentte etkisini gösteren kar yağışında hayvanların aç kalmamaları için üstün gayret gösterildiği ifade edilen açıklamada, ayrıca tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan sahipsiz hayvanların, veteriner hekimler tarafından tedavi edildiği aktarıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun talimatıyla Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından oluşturulan ekiplerin, kent merkezinin yanı sıra tüm ilçelerde çeşitli noktalara sokak hayvanları ve kuşlar için yem bırakıldığı belirtilerek, vatandaşlara da sahipsiz hayvanlar için kapı önlerine yiyecek ve su bırakmaları çağrısında bulunuldu.

Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 05:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eğitime kar engeli! Çok sayıda ilde okullar tatil edildi
Meteoroloji'den 8 kente kritik çığ uyarısı Yoğun kar yağışı nedeniyle 33 ilde okullar tatil edildi Çin'in Wuhan şehrinden ürküten koronavirüs görüntüsü: Kocam ölüyor, birisi lütfen bana yardım etsin

Son Dakika Haberleri
21:41 Zülfü Livaneli'nin aradığı çocuk bulundu
20:08 Şarkıcı Merve Özbey, Kenan Koçak ile evlendi
19:16 1 haftadır evde
19:16 Sezen'in kapısını çaldı
19:16 Kıvanç'a albüm baskısı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 23:39:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzon Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanları için yem dağıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]