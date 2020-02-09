Trabzon Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanları için yem dağıttı - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, il genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve soğuk havadan etkilenen sokak hayvanları için yem dağıttı.

Büyükşehir Belediyesi, yazılı açıklamasında, sahipsiz hayvanları her zaman can dostları olarak gördüklerini, bu anlayışla şehir merkezi ve ilçelerde onlar için yoğun çalışma gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Kentte etkisini gösteren kar yağışında hayvanların aç kalmamaları için üstün gayret gösterildiği ifade edilen açıklamada, ayrıca tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan sahipsiz hayvanların, veteriner hekimler tarafından tedavi edildiği aktarıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun talimatıyla Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından oluşturulan ekiplerin, kent merkezinin yanı sıra tüm ilçelerde çeşitli noktalara sokak hayvanları ve kuşlar için yem bırakıldığı belirtilerek, vatandaşlara da sahipsiz hayvanlar için kapı önlerine yiyecek ve su bırakmaları çağrısında bulunuldu.