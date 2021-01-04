Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ ekiplerinin çalışmaları - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ ekiplerinin çalışmaları

04.01.2021 14:33
Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ ekiplerinin çalışmaları, System.String[]

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar İlçesi Aydınlıkevler Mahallesi 609 Nolu Sokak'ta incelemelerde bulundu.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar İlçesi Aydınlıkevler Mahallesi 609 Nolu Sokak'ta incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğünün, şehrin geneline sağlıklı içme suyu ve sağlam altyapı sağlama hedefiyle çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Ortahisar İlçesi Aydınlıkevler Mahallesi'nde açıktan akan kanalizasyon hattı nedeniyle çevre ve halk sağlığını tehdit eden, her yağmur sonrası su baskınlarının yaşandığı 609 Nolu Sokak'ta kanalizasyon ve yağmursuyu ayrıştırma projesini uygulayan TİSKİ Genel Müdürlüğünün başlattığı kapsamlı çalışmalarını tamamlandığı ifade edildi.

Her yağış sonrası sokakta biriken yağmursularının hem bölgedeki iş yerleri ve meskenleri basması hem de Tanjant yolunda meydana gelen su birikmesi sorununa neşter vurulduğu belirtilen açıklamada, bin 600 metre kanalizasyon hattı, 983 metre yağmursuyu hattı, 600 metre içme suyu hattı imalatı gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada 3 metre yüksekliğinde 1,70 eninde 60 metre açık dere imalatı yapılarak Sahil Caddesinden 609 Nolu Sokak ve devamındaki sokaklar boyunca bölgedeki tüm imalatların tamamlandı, bölgede yüzeysel suların kolay bir şekilde Kisarna Deresi'ne deşarj olması için ara sokaklara da 83 adet yağmursuyu ızgarası döşendiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, göreve geldikleri yılın haziran ayında Aydınlıkevler'de sağanak yağış sonrası su baskını yaşandığını ifade etti.

Zorluoğlu, kendisininde vatandaşların mağduriyetine bizzat şahit olduğunu işaret ederek, şöyle devam etti:

"O dönem, bu bölge için kalıcı bir çözüm üreteceğimizin sözünü vermiştik. Çok şükür sözümüzü tuttuk. Bugün burada sorunun çözümü adına gerekli tüm imalatların yapılıp, yolun trafiğe açıldığını görmek bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Bölgede içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu çalışması aynı anda yürütüldü. Bu çalışmayla, kanalizasyon ile yağmursuyu hatlarını birbirinden ayrıştırarak her etkili yağış sonrası meydana gelen su taşkınlarının önüne geçtik. Ayrıca kanalizasyon atıklarının yağmursularıyla birlikte dereye akması sebebiyle çevrede bulunan hanelerde baş gösteren sağlık sorunları ve oluşan pis kokuyu da bu sayede önledik. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin çalışmasıyla bölgeye bin ton asfalt dökülmesinin ardından yolu trafiğe açtık."

Büyükşehir Belediyesi, Murat Zorluoğlu, Ortahisar, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ ekiplerinin çalışmaları - Son Dakika


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