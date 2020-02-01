Trabzon Büyükşehir Belediyesince danışmanlık hizmeti veriliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trabzon Büyükşehir Belediyesince danışmanlık hizmeti veriliyor - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediyesince danışmanlık hizmeti veriliyor

13 dakika önce

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara danışmanlık hizmeti sunuluyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesince danışmanlık hizmeti veriliyor, System.String[]

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara danışmanlık hizmeti sunuluyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından uygulanan psikolojik ve sosyal danışmanlık hizmetlerinin her kesim tarafından yoğun ilgi gördüğü belirtildi.

Açıklamada, danışmanlık hizmetlerinin 7'den 70'e her kesimin sorunlarına çözüm bulmak amacıyla başlatıldığı vurgulanarak, "Bireylerin evlilikleri ve boşanmaları sırasında sorunların üstesinden daha rahat şekilde gelebilmeleri için aile, kadın, çocuk danışma hizmetimiz devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 02:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD, koronavirüs tehdidi nedeniyle "acil durum" ilan etti
Vuhan'daki Türkleri tahliye eden uçak Türkiye'ye doğru yola çıktı Koronavirüs nedeniyle Çin'den getirilen vatandaşların götürüleceği hastane belli oldu Son düzenleme ile yetkileri artırılan bekçiler ne kadar maaş alıyor?

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 15:05:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzon Büyükşehir Belediyesince danışmanlık hizmeti veriliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]